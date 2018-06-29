«Бал принців» у столичному музеї Гончара: крижані замки, розкішне вбрання і справжня баронеса

Минулих вихідних у столичному музеї Гончара відбувся «Бал принців». Приміщення музею перетворили на розкішний зал часів XVI-XVIII ст.



На лаврському подвір`ї гостей зустрічала карета.

Згадалися і крутилися в голові слова з дитячої гри: «Ви поїдете на бал?», «Так чи ні - не говорити», «Кого хочете зустріти?». «Принца!».

Для гостей захід передбачав дотримання дрес-коду: на бал слід було з`явитися неодмінно у вбранні європейської аристократії часів ренесансу або бароко.

На перший бал сезону різдвяних свят киян запросили продюсерський центр «Ренесанс» і журнал «Нові люди».

Льодова скульптура "Казковий замок"

ВИ ПОЇДЕТЕ НА БАЛ?.. А В ЯКОМУ ВБРАННІ?

Різноманітність костюмів на балу вражала ... Більшість гостей взяли сукні у прокаті. Але були й такі, хто готувався ретельно - заздалегідь замовляли костюми у кравців, обирали фасон.

На щастя, сукню мені надали знайомі реконструктори зі студії старовинного танцю "Джойссанс", з якими познайомилася на фестивалях «Парку Київська Русь».

Зізнаюся, бути королевою в наш час - справа клопітка. Багато часу йде на вибір історичного костюму. В студії "Джойссанс" від розмаїття розбігаються очі. Розкіш і блиск, парча та оксамит. Золото і шляхетний винний колір. Мені хотілося побувати і Катериною Медічі і королевою Марго і Анною Австрійською - при чому всіма відразу...

Зупинилася на костюмі угорської королеви - «Джола - фіолетова квітка».

Вдягла жилет-корсет і відразу відчула: все ж таки є в мені щось від угорської королеви... Але ж як незручно в цьому ходити... Проте виглядає чудово!

Втім, все було не так швидко... Стрибати на одній нозі від лавки і затягуватися в корсет, впевнена, особам блакитної крові не доводилося. Щоб одягтися в королівське вбрання без помічника ніяк - одяг містить безліч елементів...

Мій костюм складався з сорочки, криноліну, нижньої спідниці, власне, самої спідниці і жилета - і був найполегшеним варіантом, як за кількістю елементів, так і за вагою ...

Під час пошуку одягу доводилося тримати в руках досить важкий костюм - кілограмів зі п`ять. Застібки для історичних костюмів у "Джойссанс" відливає за старовинною технологією чоловік керівника колективу Наталії Скорнякової.

Для виготовлення історичного костюму вона звертається до першоджерел: полотен, костюмів, що збереглися до наших часів і до вцілілих старовинних лекал.

«Люди лінуються збирати історичний матеріал, а його досить багато. В історичних костюмах, що нам показують у фільмах, багато фантазії, ми не хочемо повторювати помилки», - каже пані Наталя.

ВИ БУЛИ НА БАЛУ?.. ЩО БАЧИЛИ?

Треба сказати, користувачі iPhone, iPad, споживачі сучасної культури, одягнувши вбрання, якось відразу і дуже органічно перевтілювалися в принців та принцес.



Все ж таки не вистачає людям шляхетних розваг, є бажання хоча б не на довго поринути у світ вишуканих манер і тонких відчуттів.

Щоб бал відповідав рівню європейських, на вечір запросили справжню баронесу - Тетяну Штейнгель – праонуку відомого українського дипломата і мецената Федора Штейнгеля.



Бал відвідали близько ста гостей. Серед найвідоміших - політик Людмила Супрун та актор Олексій Вертинський.

Останній постав перед публікою в образі Короля. За словами організаторів, балу передувала довга підготовка: навчання старовинним танцям в Італії, вивчення історичної літератури, написання сценарію...



Після урочистого відкриття організатори заходу запропонували поціновувачам шляхетних розваг навчитися старовинним танцям.

Дами в розкішних сукнях граціозно піднімалися, щоб виконати манірну павану, вишуканий Ballo del Fiore і видовищний свічковий бранль.



Діти грають в гольф.

Для гостей були запропоновані й незвичні у наш час розваги: променад в кареті, гра в живі шахи, примірка черевички в будуарі Попелюшки і гольф.





Баронееса і король танцюють павану.

У перерві між старовинними забавами, організатори події - президент продюсерського центру «Ренесанс» Ірена Троц і шеф-редактор журналу «Нові люди» Юлія Мадяр розповіли, що таке «замкові бали».

«Це нове розуміння того, яким може бути дозвілля. Ми за насичене проведення часу, яке покликане збагатити духовно», - поділилися організатори.

У минулі часи на балах заводили нові знайомства та насолоджувались цікавим спілкуванням.

Про незвичайний антураж балу - окремо.

Приміщення було прикрашено гобеленами ручної роботи та унікальними предметами антикваріату - канделябрами, дзеркалами, різьбленими столиками і скринями.



Посередені - Королева балу.

Королеву балу стала гостя, у якої був найвишуканіше вбрання, і яка зуміла сказати більше за всіх компліментів Королю.



Дехто отримав подарунок за кращий костюм - сертифікат на фотосесію в журналі «Нові люди».



Діти були в захваті від балу. Над ними провели казковий ритуал присвячення в принци та принцеси.



Про важливість відродження бальних традицій в Україні УНІАН розповіли організатори і шанувальники світських заходів:

Юлія Мадяр, шеф-редактор журналу «Нові люди».

«МОЛОДІ НЕ ВИСТАЧАЄ ТРАДИЦІЙ ТА КУЛЬТУРИ ЧАСІВ РЕНЕСАНСУ І БАРОКО»

«Таким кроком ми вирішили заявити, що нашій молоді не вистачає традицій і культури того часу. Молодь на сьогодні виховується на соцмережах, в нічних клубах. Все ж етикет, дух того часу - це зовсім інша будова характеру.

Ці маленькі принци та принцеси будуть пов`язувати своє дитинство з розкішним балом. Там, де потрібно вклонитися дівчині. Дівчина, коли одягає костюм, поводить себе інакше, акуратніше ходить, мило всміхається, стає справжньою леді».

Ірена Троц, президент продюсерського центру «Ренесанс».

«НА БАЛУ ЛЮДИ СТАЮТЬ БІЛЬШ ЩИРИМИ»

«Ідея балу в тому, щоб в сім`ї більше спілкувалися. На балу люди стають чистішими, більш щирими. Все найкраще відроджується в людині, до чого вона прагне. На цих балах встановлюються добрі стосунки.

Навіть не очікувала, що ідея може викликати такий відгук. Я бачу, люди підхоплюють її... Тут гобелени, які везли з Одеси, щоб прикрасити зал. Коли бачу людей, які прийшли в костюмах, розумію, що вони до цього готувалися...

Я думаю, за дівчаток, які були на балу, можна бути спокійними, вони будуть поводити себе з гідністю».

Баронеса Тетяна Штейнгель.

«КОЖНА ЖІНКА ПОВИННА ВІРИТИ В СВОГО ПРИНЦА»

«Порадила б чоловікам щоранку цілувати кохану жінку і говорити: «Я тебе люблю». Кожна жінка має вірити у свого принца».

Олексій Вертинський, актор театру і кіно.

«ТАК ХОЧЕТЬСЯ, ЩОБ МИ ПОВЕРНУЛИСЯ ДО ГЛИБОКИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ»

«Складно бути королем, по-перше мало хто вірить, тому потрібно бути переконливим, а бути переконливим важко. Джерела переконливості ... іноді штампи, але краще розслабитися і отримувати задоволення. Як бал? Я його і не бачу, адже працюю.

Важливі бали ... стільки в житті невігластва, так хочеться, щоб ми повернулися до глибоких, добрих, християнських цінностей. Багато смутку навколо. По телевізору - тільки американські мультики і матюки... А сьогодні малеча в захваті».

Дизайнер Владлена Дізік, «Кошкинъ Дом».

«ХОЧЕТЬСЯ ЩОСЬ ТЕПЛЕ ВНЕСТИ, СУСПІЛЬСТВУ ПОТРІБНІ ПРИНЦИПИ»

«Добре, що ці традиції відтворюються, і до цього залучають дітей, у них є можливість історію побачити на власні очі: ознайомитися з тим, що таке гобелен, із старовинною технологією їх виготовлення. Тут представлені як старовинні експонати, так і аутентичні речі - штори, предмети декору. Хочеться щось тепле внести, суспільству потрібні принципи».

Анна Горпинченко

Фото: УНІАН-Культура та організаторів заходу.

