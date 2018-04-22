„Де ростем, там мусимо цвісти...”

Михайло Левицький пише – як малює і малює – як пише. Це митець вибраного кола, його творчість засвідчує рівень надлюдських переживань. Таких митців завжди було мало, і їх можна полічити на пальцях однієї руки. Зрозуміло, що ні сьогодні, ні тим більше вчора в жодну з існуючих літературних „обойм” він не потрапив. І потрапити не міг. Але не тому, що за тоталітарного режиму в ньому вбачали, образно кажучи, „динамітчика”. Зовсім ні! У поезії М. Левицького не було відчутного інакомислення (окрім, можливо, зухвало-самійленківського „На франца я купив кашне”), і вже той факт, що він видавав книжки у 70-ті та 80-ті роки, свідчить, що поет вписувався (важко чи легко – це інше питання) у вутле річище офіційної літератури. В „обойму” він не міг потрапити тому, що був тихим поетом, нічого не утверджував, ні до чого не закликав і найчастіше блукав манівцями, обминаючи людні путівці. Майже з тих же міркувань він не потрапляє у „новітні обойми”, бо ж знову нікуди й нікого не закликає, не оспівує сорочку-вишиванку і не клянеться в любові неньці-Україні, як це, приміром, роблять його колеги по перу, що також пускають багатотисячними тиражами сльозу над відновленими могилами героїв і вергають прокляття на голови тим, кого вчора славословили.

Таких поетів рідко не помічають критики і читачі (йдеться, звісно, про широкий читацький загал), вони, вочевидь, народжуються для того, щоб про них уголос заговорили тільки після смерті (згадаймо хоча б Володимира Свідзинського). За життя над їхніми книжками схиляються тільки одиниці, і це число таке невелике, що вони безнадійно губляться в шумливому морі шанувальників художнього слова. Але вони є – і це дуже суттєво. Справжня література завжди елітарна. Довгими зимовими вечорами, коли тужливо плачуть вітри й сповідаються деревам, хтось самотній не може заснути, незримим зорям заглядає в очі і пошепки, як молитву, декламує ці напівчаклунські, напівреальні рядки:

В осінньому лісі усе як годиться:

Золочений лист, вересневі гриби,

В ожиннику щедрім залітана птиця

Не скаржиться більше на скупість судьби.

І я, вересневий, кажу тобі, доле, –

Я щедрістю слова тобі заплачу

За цю ось новеньку хмаринку над полем,

За цю ось маленьку краплинку дощу.

За те, що в старому розлогому зворі

Востаннє так рідно запахла трава,

Від чого навколо в усіх мухоморів

Ще з самого ранку болить голова.

Таких майстрів Юрій Клен називав „поетами круга понад земного”. Їх твори абсолютно неможливо аналізувати, як це легко можна робити, скажімо, з авангардистською чи структуралістичною поетичною продукцією. Бо у віршах тихих сповідальників є якийсь незбагненний, кажучи словами В.Стуса, „захований у собі самосмисл, котрий просто неможливо добути розумом”, якийсь тонкий чар, що вловлюється тільки душею і котрий від грубого дотику логіки одразу ж руйнується. Цю поезію треба просто пити, як п’ють вино, як квітка спиває росу, а бджола – нектар:

Гусне, гусне на крилах втома...

Гуси, гуси, повірте словам,

Що не заздрив я ще нікому,

Та сьогодні позаздрив вам.

То свята і найвища щасливість,

Коли долю вже іній вкрива, –

Ще б зронити на рідну ниву

Хоч пір’їнку свого крила...

Таку поезію безнадійно розкладати на частинки, як марно робити спектральний аналіз сонячного зайчика, намагаючись збагнути, з чого він створений. Це порівняння, можливо, не нове, але надзвичайно точне. Ключ до її творення, очевидно, можна й відшукати, але повністю технологія написання таких текстів ніколи не буде пізнана. Тому що цього не знають навіть самі поети. Творці такої поезії – це медіуми. Написане ними – це осяяння небес, код входження в космос, де Слово – Бог. Михайло Левицький, безсумнівно, знає, як багато йому відкрито, і давно відчув, що поезія – це наслухання Бога.

У цьому переконує хоча б те, що він співає тоді, коли співається, береться за перо тільки тоді, коли через товщу днів пробивається та довгождана неповторна мить, що невідомо як і звідки дарує слово, яке веде на золотій ниточці друге і третє. Він ніколи не квапиться, не провокує натхнення, не ганяється за кількістю. Вагота слів для нього – понад усе. На терези вічності він кладе не кількість, а біль, що не має критеріїв виміру. І виграє. За три десятиліття творчої діяльності ним написано не більше півтори сотні віршів (річна норма поета-ремісника). Зате яких віршів!

Але дивно і навіть просто образливо, коли інколи він все-таки робить спробу збагнути і, щонайприкріше, донести до читача таїну народження слова. Маю на увазі його мініатюри „До поезії”, „Поезія”, „Поети”. Це не тільки речі дивні в його творчому доробку, але і найбезпорадніші, тому що вони матеріалізують духовне, пояснюють незбагненне. Воістину, ніколи не можна допитуватися, як ото „любити журавлів”. Бо любиш тому, що любиться, бо пишеш тому, що пишеться. Ти відчуваєш – і цього досить. Коли виллється на папір – відчує інший, кому відкрито. Зривання завіси, чи навіть безневинне піднімання її тільки руйнує чари. Рядки „І я злетів. І голубою піснею торкнулось небо до мого плеча” кажуть читачеві більше, ніж отой мимовільний триптих із книжки „Мамині перепілки”.

Поезія Михайла Левицького ошляхетнює душу, мені навіть здається, що той, хто залюблений в неї, не здатний на щось нице, облудне, злочинне чи відворотне.

М. Левицький – поет вибагливий. Тільки заради музикальності вірша він може вжити усталений епітет чи апробовану іншими метафору. Але така необхідність виникає в нього надзвичайно рідко. Він міг би повторити услід за Валерієм Іллею: „Я про поезію, як про самотність, знаю все”, – бо натщесерце любить цю землю, бо цвіте там, де росте, сповідуючи істину, що немає периферійних поетів, є лише периферійна творчість, бо любов його тиха – для світу навіки. Так, він – тихий поет і любить усе притишене та замислене, несуєтне і самозаглиблене: тихий ліс, мовчазні плеса, ледь чутну з мамою розмову... та ще й при цьому заклинає Господа „щоб тишу цю якщо хтось і порушить, то тільки сплеск в’юнкого окунця”.

Але, о, парадокс! О, метаморфоза поезії! Тихий голос поета, що пробивається, як трава через товщу асфальту, в тисячоголосому хорі голосів інших поетів чути виразніше і чіткіше, ніж будь-який інший. Звісно: чути тому, хто має слух і смак, хто спроможний почути.

Розгубилося слово перед вічною вічністю,

Загубилася птаха у вишневім саду.

Та ще вечір такий, ну, хоч зараз до дівчини,

Що давно вже не вірить у те, що прийду.

Навіть при великому бажанні у поезії М.Левицького важко відшукати вади, прорахунки і необережне поводження зі словом. Дещо неприродний поет там, де картає людські вади („Епітафія графоману”, „Стара притча про обережність”), тому що засуджувати, це не його покликання, не його призначення, він народжений і наділений даром слова, яке має підносити душу і звеличувати людину. Головне в його творчості – яса поетичного слова, німб святості над віршем. Вони заворожують і змушують забувати все незначне і другорядне.

Сьогодні вперше я побачив,

Сьогодні вперше я відчув,

Що сніг (хай він мені пробачить)

Таки молодший брат дощу.

Давайте вивчимо напам’ять

Про перший дощ і перший сніг

Та ще одну на двох запалим

Цигарку спогадів своїх...

Поет ніколи не писав, що він передусім громадянин, а не лірик, ніколи не вставав на котурни і не присягався в любові до Вітчизни, хіба що отак: „Навік притулилась з терпкою сльозою тривога моя до щоки Батьківщини”, ніколи прилюдно не клявся, що, коли треба, помре за щастя народу, як це охоче робили інші. Та коли прийшов час, виявився першим і майже єдиним, бо ті „інші” поховалися в прихистках власних загомінків, остаточно знецінивши мовлене слово. Це здавалося майже неймовірним, майже незбагненним, сприймалося навіть як нереальна містифікація, бо як це такий тихий поет, що живе у такому хисткому ілюзорному світі, зважився на вчинок, який вимагає залізної стійкості душі? Це було майже як у притчі про Лірових дочок... А може, життя справжнього поета завжди притча?

Віктор Міняйло, лауреат Шевченківської премії

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