Свято «Німчича» відбулося у Спілці письменників

26 жовтня у конференц-залі НСПУ відбулася презентація літературно-мистецького суспільно-політичного часопису «Німчич», названого так на честь мальовничого гірського перевалу «Німчич», який ось уже другий рік виходить у райцентрі Вижниця Чернівецької області з ініціативи тамтешнього клубу творчої інтелігенції.

Очолює його поет, журналіст і громадський діяч Манолій Попадюк.

Незважаючи на нібито провінційну прописку, журнал з перших днів виходу у світ набув всеукраїнського рівня і значення, а отже й статусу. А все тому, що попри всі негаразди нинішні, культурно-мистецьке і літературне життя на Вижниччині квітує. Сьогодні тут творить ціла когорта художників, музикантів, письменників. З їхньою творчістю, презентованою на сторінках часопису «Німчич», кияни мали приємність познайомитись і на вечорі.

Літературний цех представляли Манолій Попадюк, і Віктор Максимчук, і Степан Кириляк, і Ярослав Кузик, Василь Джуран… Файною підтримкою літераторам були їхні колеги по клубу творчої інтелігенції самодільна співачка Орися Марчук, педагоги Марія Козубовська, Віра Кучек, головний лікар пансіонату «Зелені пагорби» Василь Ватрич… Як сказала, представляючи буковинців, письменниця, заввідділом газети «Літературна Україна» Галина Тарасюк, «ті, на чиїх плечах нині тримається українське небо на карпатському кордоні України».

Отож того золотого осіннього вечора відбувалася не просто презентація часопису «Німчич», а пошанування патріотів, української національної еліти, яка живе і творить українську культуру у Вижниці на Буковині. Про це зі щирістю говорили патріарх нашої літератури Анатолій Дімаров, заступник голови НСПУ Василь Шкляр, голова Київської письменницької організації , редактор журналу «Київ» Віктор Баранов, «столичні» буковинці і гуцули, письменники Василь Фольварочний, Петро Осадчук, Галина Тарасюк, Софія Майданська, Зірка Мензатюк, Василь Портяк. Серед тих, хто прийшов привітати подвижників українського духу з Буковини, були вдова Олеся Гончара Валентина Данилівна та внучка Леся, фольклорист Ольга Рутківська, перший директор музею В. Івасюка у Чернівцях Паша Нечаєва, щирий пропагандист української книги, працівник книгарні «Сяйво» Надія Павлюк, письменники Вадим Пепа, Ольга Страшенко, Олеся Сандига, Гриць Гайовий, Василь Довжик, Володимир Іконников, Василь Марусик, київські бібліотекарі, науковці, вчителі, журналісти.

Окрім добрих слів на адресу гостей і похвали їхній подвижницькій праці, присутні висловили і слушні зауваження керівництву НСПУ, зокрема, чому автори багатьох поетичних, прозових, публіцистичних книжок, творці журналу «Німчич» Манолій Попадюк, Степан Кириляк, Віктор Максимчук досі не члени письменницької спільноти. Невже Чернівецькій обласній письменницькій організації, ряди якої котрий рік поспіль не поповнювалися новими достойними іменами, не потрібні творчі, дієві і патріотичні люди?

Якого ж тоді розуміння і уваги до української літератури ми вимагаємо від влади, коли того немає поміж самими майстрами слова? Відповіддю на ці сакраментальні запитання має стати прийом талановитих буковинських авторів в ряди НСПУ.

Офіційна частина продовжилась дружньою вечерею з буковинськими та гуцульським пригощанням та щирим спілкуванням, яке обіцяє подальші зустрічі і спільні проекти. Годі ж бо нам ділитися та цуратися один одного. Настала найвища пора пізнання самих себе і своєї багатогранної, різнобарвної, поліфонічної України.

Галина Андрощук, фото автора