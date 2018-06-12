Persona non grata: Юрко Барабаш (фоторепортаж)

Від недавнього часу серед українських активістів і журналістів ходить приказка: "Скажи мені, що ти знімаєш, і я скажу, на скільки тебе депортують". Наші джерела припускають, що, ймовірно, вона виникла після історії з Барабашем. Хоча точно цього підтвердити ми не можемо.

Про те, що фотографа Юрія Барабаша, активного учасника громадського життя України, в Україну ж і не пускають стало відомо 15 липня вночі. Спочатку ця інформація викликала усмішку, потім стривоження, аж поки не вилилась в обурення українських активістів та ЗМІ.

Наступного ж дня під стіни СБУ прийшли з пікетом друзі та колеги Барабаша, вимагаючи пояснити, через що йому заборони в’їзд. Проте представник прес-служби СБУ Лада Сафонова дала зрозуміти, що її структура пояснювати нічого "не зобов’язана", і не має жодного наміру. Єдино в СБУ пояснили, що Барабаша в Україну не пускатимуть 5 років і робитимуть це "в інтересах національної безпеки України".

Чим фотограф Барабаш загрожував нацбезпеці майже 50-мільйонної країни поки не відомо. Хоча днями трохи ясності у це питання, все ж, було додано. Сталося це завдяки доблесті і професіоналізмові представника держобвинувачення у справі, яка мала б бути справою проти загону людей з "тітушком головного мозку", а стала справою про "озвірілих націоналістів", котрі накинулись на безневинний БРДМ з морквиною, завдавши пошкоджень йому та його доблесному екіпажеві. Серед залишених правоохоронцем на столі матеріалів справи (за що, як кажуть люди знаючі, його годилося б посадити) було і клопотання про арешт Сергія Бондаря, якого "підозрюють у причетності до справи про побиття журналістів під час мітингу 18 травня", де чорним по білому написано, що Барабаш Ю. М. з групою невстановлених і встановлених осіб 50 хвилин мордували БРДМ.

Чи саме ця "протиправна дія" стала причиною того, що Юрію Барабашу не дали змоги приїхати в Україну і взяти з собою хоча б трохи одягу, попрощатись з дівчиною і котом, наразі ніхто не знає. Проте, якщо саме через це фотографа оголосили персоною нон ґрата, то ми, з його згоди і за його допомоги, пропонуємо українським правоохоронцям ще низку "злочинів" Юрка, ним самим і зафіксованих.

Отож, Юрій Барабаш був помічений у таких місцях "масового порушення закону":

1. Бійка протестувальників із Беркутом під час винесення вироку Юлії Тимошенко.

2. Акція на Банковій під час саміту Україна–ЄС.

Кілька десятків активістів намагалися прорватися на саміт. Після невеличкої штовханини було затримано 15 осіб із прапорами Євросоюзу і плакатами з євроінтеграційними гаслами.

3. Перші хвилини акції проти закону Колесніченка–Ківалова під Українським домом. Спочатку там були лише декілька депутатів і журналістів і ніхто взагалі не уявляв, що буде далі.

А уже згодом Роман Набожняк під Українським домом розважав активістів прекрасною грою на гітарі і співом.

4. Нічна спроба вигнати активістів з-під Укрдому.

5. Після того, як трьох активістів заарештували на 15 діб за роздачу на Майдані коробочок презервативів із дизайном, що нагадував символіку ПР, їхні друзі провели абсурдистський пікет під київським МВС, куди принесли надуті презервативи, які довго намагалися вилучити міліціонери у цивільному.

6. «Марш против подлецов» у Москві — акція проти «закону Діми Яковлєва», що забороняє американським громадянам усиновлювати російських дітей.

Під час маршу деякі мешканці сусідніх будинків навіть вивішували з вікон американські прапори.

7. Акція опозиції під ЦВК після парламентських виборів.

За діями так званих мітингувальників пильно стежили у засідці доблесні правоохоронці. Але Барабаш викрив їхню схованку і таким чином перешкодив виконанню їхнього завдання з камуфльованого маневрування.

8. Московський ОМОН "охороняє закон", витісняючи людей від пам'ятника Пушкіну в Москві після мітингу опозиції.

9. Поет Вано Крюґер в образі Леніна прийшов на суд над «васильківськими терористами», яких звинувачують у підриві пам'ятника Леніну в Борисполі. Такою «виставою» активісти хотіли показати абсурдність судового процесу.

10. Співробітники Беркута несуть в автозак Олександра Мандича, затриманого на Банковій під час пікету на підтримку Володимира Никоненка — сумського художника, що відбуває термін у колонії за трафарети з обличчям, схожим на обличчя всенароднообраного президента Януковича.

11. «Народный сход» у центрі Москви після оголошення вироку Алєксєю Навальному.

Такими агітаційними наліпками були обклеєні центральні вулиці Москви під час акції. Щоправда, вже до ранку комунальні служби майже всі знищили.

Про решту "правопорушень" просимо запитати у цих співробітників правоохоронних органів, які, не шкодуючи сил і ризикуючи здоров’ям пильно стежать за всіма присутніми на акціях протесту, зокрема й за фотографами.

ФОТО - Юрія Барабаша.

Роман Романюк