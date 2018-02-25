Бізон запхав голову у вікно автомобіля: пасажир не розгубився і знайшов контакт із твариною (відео)

Відео, на якому бізон кумедно намагається знайти в салоні автомобіля хоча б якусь їжу, з'явилося в мережі.

Контакт з дикою природою все ще може закінчитись для будь-якої людини, варто зробити лише один необережний крок. Але також це може бути незабутній досвід.

Про це пише 24 канал.

Відео, на якому бізон кумедно намагається знайти в салоні автомобіля хоча б якусь їжу, красномовно називається: "Мій друг надіслав мені це відео з бізоном без будь-якого контексту".