Бізон запхав голову у вікно автомобіля: пасажир не розгубився і знайшов контакт із твариною (відео)
11:19, 25 лютого 2018Курйози
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Відео, на якому бізон кумедно намагається знайти в салоні автомобіля хоча б якусь їжу, з'явилося в мережі.
Бізон запхав голову у вікно автомобіля / фото УНІАН
Контакт з дикою природою все ще може закінчитись для будь-якої людини, варто зробити лише один необережний крок. Але також це може бути незабутній досвід.
Про це пише 24 канал.
Відео, на якому бізон кумедно намагається знайти в салоні автомобіля хоча б якусь їжу, красномовно називається: "Мій друг надіслав мені це відео з бізоном без будь-якого контексту".
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