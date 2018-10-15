У РФ безхатченки спробували проникнути на Тиждень моди з VIP-запрошеннями (фото)

Чоловіки прийшли пішки з Мінська.

Два білоруських безхатченки спробували проникнути на Тиждень моди Mercedes-Benz Fashion Week у Москві.

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Про це повідомляє Telegram-канал 112. Чоловіки прийшли пішки з Мінська. Один з них представився охороні родичем головного редактора американського журналу Vogue Анни Вінтур, а другий — племінником колишнього головного редактора російської версії видання L'Officiel Евеліни Хромченко.

Таким чином бездомним вдалося пройти перший кордон охорони з VIP-запрошеннями, які, за їхніми словами, їм подарувала сама Хромченко. Однак далі білоруських гостей не пропустили.