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У РФ безхатченки спробували проникнути на Тиждень моди з VIP-запрошеннями (фото)

21:44, 15 жовтня 2018
Курйози
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Гостей не пропустили / 112

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Про це повідомляє Telegram-канал 112. Чоловіки прийшли пішки з Мінська. Один з них представився охороні родичем головного редактора американського журналу Vogue Анни Вінтур, а другий — племінником колишнього головного редактора російської версії видання L'Officiel Евеліни Хромченко.

Таким чином бездомним вдалося пройти перший кордон охорони з VIP-запрошеннями, які, за їхніми словами, їм подарувала сама Хромченко. Однак далі білоруських гостей не пропустили.

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Теги: #Український тиждень моди#бездомні