Це буде мега-кросовер: стали відомі деталі про 13 сезон 'Американської історії жахів'

Деякі з улюблених акторів франшизи зіграють по кілька ролей.

Творець надприродного горор-серіалу "Американська історія жахів" (American Horror Story) Раян Мерфі розкрив більше деталей про майбутній 13-й сезон.

За його словами, він буде не продовженням третього сезону, що мав назву "Ковена", а насправді об'єднає всі сезони шоу, пише Variety.

"Усі думають, що це сезон "Ковена", але це не так. Це всі сезони. Отже, Сара Полсон грає шість чи сім ролей. Джессіка Ленг грає всіх чотирьох своїх культових персонажів. Еван Пітерс грає п'ятьох персонажів, і, звісно ж, Кеті Бейтс, Емма Робертс та Біллі Лурд. Це як "Месники"! Вони всі об'єднуються, щоб перемогти найвище зло", – заявив Мерфі Entertainment Tonight, виступаючи на прем'єрі свого нового шоу "Уламки".

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Чутки про те, що нова частина "Американської історії жахів" стане спін-оффом або продовженням третього сезону, який багато глядачів вважають найкращим, з'явилися після появи фотографії зі знімального майданчика, на яких Полсон, Робертс та інші акторки були одягнені як відьми.

При цьому Мерфі визнав, що багато акторів оригінальної "Американської історії жахів" відмовлялися від поверненню протягом багатьох років, але коли він запропонував їм цю ідею, вони погодилися.

"Я запропонував Джессіці Ленг, і вона сказала: "О, чорт, тепер я маю це зробити. Це всі вони в одному сезоні, й це 13 епізодів, тому що він називається "13". Я витратив багато, багато місяців і багато років на його написання. Я хотів зробити "13" особливим чином", – розповів творець серіалу.

Крім того, у 13-му сезоні "Американської історії жахів" також повернеться Анджела Бассетт, а також з'являться зірки "Історії кохання", також створеної Мерфі: Пол Ентоні Келлі, Джон Вотерс та Джої Полларі. Також у серіалі мала з'явитися Аріана Гранде, але на початку цього місяця стало відомо, що вона відмовилася від участі через конфлікт у розкладі з її туром "Вічне сяйво".

Прем'єра 13-го сезону "Американської історії жахів" відбудеться на FX та Hulu вже 24 вересня 2026 року.

Серіали "Американська історія жахів" – що відомо

Горор-серіал "Американська історія жахів" (American Horror Story) був створений Райаном Мерфі та Бредом Фелчаком. Перший сезон під назвою "Будинок-вбивця" вийшов в 2011 році та отримав позитивні відгуки.

Надалі він виходив в форматі антології, а події кожного сезону відбувалися в новому місті та розповідали нову історію з новими персонажами, нерідко частково натхненими реальними подіями: "Психлікарня", "Ковен", "Фрік-шоу", "Готель", "Роанок", "Культ", "Апокаліпсис", "1984", "Подвійний сеанс", "Нью-Йорк" та "Делікатний". Лише "Апокаліпсис" перетинався з попередніми сезонами.

Об'єднують сезони лише деякі актори, задіяні в головних ролях. Частіше за інших в різних сезонах з'являлися Еван Пітерс і Сара Полсон. Також в серіалі регулярно були задіяні Джессіка Ленг, Біллі Лурд, Закарі Квінто, Леслі Гроссман, Деніс О'Хара, Лілі Рейб, Таїсса Фарміга, Френсіс Конрой, Емма Робертс, Кеті Бейтс, Анджела Бассетт, Леді Гага, Фін Віттрок та інші.

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