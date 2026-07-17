Amazon показав трейлер нового екшн-трилера 'Бігунка' з Галь Гадот

Фільм вийде 2 вересня 2026 року на Prime Video.

Кінокомпанія Amazon показала трейлер нового британського екшн-трилера "Бігунка" (The Runner) з Галь Гадот ("Диво-жінка", "Червоне повідомлення", "Білосніжка", франшиза "Форсаж").

У центрі сюжету фільму – успішна адвокатка Майя Мартен, змушена виконувати вимоги невідомого, пересуваючись по всьому Лондону, заради порятунку викраденого сина.

Також у стрічці знялися Деміен Льюїс ("Тиск", серіали "Батьківщина", "Мільярди") та Альфред Енох (франшиза "Гаррі Поттер", серіал "Як уникнути покарання за вбивство").

Відео дня

Зняв фільм шотландський режисер Кевін Макдональд ("Останній король Шотландії", "Велика гра", "Марлі", "Мавританець").

Зйомки фільму відбувалися навесні-влітку 2025 року в Лондоні.

Фільм вийде 2 вересня 2026 року на Prime Video.

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