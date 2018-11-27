Дві хвилини жаху: туриста під час його першого польоту забули пристебнути до дельтаплану (відео)

Турист дві хвилини летів на дельтаплані, тримаючись за нього лише однією рукою.

Житель США під час відпустки у Швейцарії вперше в житті вирішив політати на дельтаплані з пілотом, але інструктор забув пристебнути страхувальні ремені чоловіка до літального апарату.

Бідний турист дві з гаком хвилини висів над величезною висотою, чіпляючись за конструкцію рукою, в той час як пілот безуспішно намагався здійснити посадку. Про це пише medialeaks.

Американець зумів протриматися в такому положенні тривалий час і в результаті відбувся більш або менш легкими травмами, але ось відео його польоту приведе в жах будь-якого аерофоба.

Кріс Гурський з Флориди і його дружина Гейл в середині жовтня влаштували собі відпустку у Швейцарії. У перший же день подорожі пара захотіла покататися на дельтаплані з гори заввишки чотири тисячі футів (близько 1 200 метрів).

Політ Гейл пройшов цілком благополучно. Слідом відчувати адреналін відправився чоловік. Для нього це був перший досвід подібної розваги. І відразу ж все пішло не за планом, причому найбільш моторошним чином: вони з пілотом забули пристебнути страхувальні ремені американця до дельтаплану. Кріс зрозумів це, тільки коли вони вже були в повітрі.

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На відео польоту з камери GoPro, яке Гурський опублікував на YouTube в кінці листопада, він наочно продемонстрував положення своєї страховки перед тим, як стартувала його жахлива пригода.

Відео показує, як Кріс, усвідомивши своє становище, спочатку просто чіпляється за пілота руками, перш ніж йому вдається схопитися однією рукою за дельтаплан. Пілот у цей час починає спроби приземлитися.

Але спроби пілота спустити літальний апарат на рівнину не вдаються, і дельтаплан направляється до схилу. А потім, як зазначає Кріс на відео, піднімається ще вище.

Приблизно через хвилину дельтаплан долетів до рівнини і нарешті почав знижувати висоту.

Коли літальний апарат майже приземлився, Кріс зірвався з нього і впав на землю. На щастя для американця, висота під час його вимушеної посадки була вже не така велика і він після падіння не отримав серйозних травм.

Разом з пілотом чоловік дістався до лікарні, де лікарі йому діагностували перелом зап'ястя правої руки і розрив сухожилля біцепса лівої руки. Крісу зробили операцію, в ході якої вставили в районі правої кисті титанову пластину і гвинти, а вже на наступний день виписали.