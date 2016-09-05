Стюард провів інструктаж пасажирів літака голосами персонажів із мультфільмів
15:58, 05 вересня 2016Курйози
1239 0
В мережі стало популярним відео, в якому бортпровідник американської авіакомпанії Southwest Airlines Зак Хаумесер розповідає правила поведінки в літаку голосами персонажів з мультфільмів.
Також у талановитого стюарда є власне лялькове шоу / скриншот видео
Відео 2 вересня опублікувала на YouTube колега Зака Джорді Елізабет. За три дні ролик подивилося понад 2,5 млн осіб.
Зак Хаумесер розмовляє голосами Даффі Дака, Багза Банні, Елмера Фада, Пташки Твітті та інших героїв американського мультсеріалу "Веселі мелодії".
Також у талановитого стюарда є власне лялькове шоу, яке він публікує в своєму блозі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter