Стюард провів інструктаж пасажирів літака голосами персонажів із мультфільмів

Відео 2 вересня опублікувала на YouTube колега Зака Джорді Елізабет. За три дні ролик подивилося понад 2,5 млн осіб.

Зак Хаумесер розмовляє голосами Даффі Дака, Багза Банні, Елмера Фада, Пташки Твітті та інших героїв американського мультсеріалу "Веселі мелодії".

Також у талановитого стюарда є власне лялькове шоу, яке він публікує в своєму блозі.