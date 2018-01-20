Хвиля Satisfaction: по всій Росії студенти виступили на захист ульяновських курсантів (відео 18+)

Скандал з ульянівськими студентами Інституту цивільної авіації, які піддалися критиці за свій гумористичний кліп з еротичним підтекстом, отримав продовження.

Як пише Медиаликс, після того як на першокурсників ополчилися чиновники й викладачі, і навіть майже "збудилася" прокуратура, студенти інших закладів Росії почали знімати свої кліпи в знак солідарності.

Нагадаємо, курсанти авіаційного інституту з Ульяновська зняли пародію на кліп Satisfaction. Кілька студентів-першокурсників в трусах і кашкетах дуріли на камеру в дусі знаменитого, хоч і старого кліпу.

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Відео: info ULNFOX

"У чому тільки не почали звинувачувати курсантів: і в організації БДСМ-вечірки, і в пропаганді ЛГБТ, а губернатор Ульяновської області навіть побачив у кліпі образу ветеранів", - пише "Медиаликс".

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Ульяновських студентів вимагали відрахувати, Росавіація почала щодо них перевірку, і для розслідування інциденту навіть була створена спеціальна комісія.

Ректор інституту порівняв своїх курсантів із Pussy Riot. За його словами, курсантам можна було танцювати, але без кашкетів. І взагалі "самодіяльність краще проявляти в іншому місці".

Але за "авіаторів" заступилося суспільство. Петиція була створена на їх підтримку, на захист студентів стали журналісти. У підсумку відраховувати шанувальників Бенні Бенассі не стали, і навіть губернатор Ульяновської області вирішив "не ламати хлопцям життя". Хоча прийняти якісь заходи у вузі пообіцяли.

Крім петиції, в підтримку ульянівських курсантів почали знімати кліпи і студенти інших вузів, щоб показати: у студентському дурачестве немає нічого кримінального і "честь мундира" ніхто не зганьбив. Одними з перших пародію на пародію зняли студенти Сільськогосподарського технікуму з Рязанова. Правда, хлопці завбачливо одягли балаклави.

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Відео: АФИША Ульяновска

Потім із пародійною підтримкою вийшли юнаки в майках МНС Росії. Звідки вони - поки невідомо. Але кліп справив фурор в соціальних мережах.

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Відео: Diamond Dragon

І, схоже, це тільки початок флешмобу. Свій "респект" молодим авіаторам висловили діючі льотчики, показавши, що танцювати - не соромно. Щоправда, у хід пішов Майкл Джексон.

Відео: Sergey Tselikov

В Росії студентів підтримали і студентки. Пародію на Satisfaction зняли дівчата одного з медичних навчальних закладів.

Відео: Димитровград Новини

Ну, а ось так виглядає оригінальний кліп Benny Benassi - 'Satisfaction'.

Відео: datarecordsuk