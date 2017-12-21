У Росії учасницю Pussy Riot засудили за плакат "З днем народження, кати" біля будівлі ФСБ

Суд у Москві засудив до 40 годин обов'язкових робіт учасницю панк-групи Pussy Riot Марію Альохіну. Її визнали винною у проведенні несанкціонованої акції, повідомляє Радіо Свобода.

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Альохіна була затримана напередодні біля будівлі ФСБ у Москві за плакат "З днем народження, кати". Акція була присвячена дню працівника держбезпеки - "Дню чекіста". Разом із нею затримали двох фотографів, одного з них незабаром відпустили.

20 грудня біля будівлі ФСБ на Луб'янці також були затримані двоє журналістів телеканалу "Дождь", які знімали акцію Дмитра Ентео. Так званий православний активіст наклеїв на задні спецслужби напис "тут чекісти вбивали людей".

В інших містах Росії в середу також пройшли акції пам'яті репресованих радянськими і російськими спецслужбами, проте поліція в події не втручалася.

Як повідомляв УНІАН, у червні на місці знесеного пам'ятника чекістам в Києві висадили клумбу.