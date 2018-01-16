"Потім такі БТР підпалюють": у Росії курсанти льотного училища станцювали у стилі садо-мазо під Satisfaction (відео 18+)
Курсанти Ульяновського училища зняли еротичний кліп на пісню Satisfaction.
УВАГА! Відео містить відверті кадри! 18+
Відео: BEST COUB MAN
Курсанти Ульяновського льотного училища в РФ у своєму гуртожитку зняли пародію на кліп діджея Бенні Бенассі Satisfaction. Відповідне відео з'явилося у мережі.
"А це курсанти льотного училища в Ульяновську. Потім такі БТР підпалюють", - йдеться у підписі до ролика.
А это курсанты летного училища в Ульяновске— #MDK (@mudakoff) January 16, 2018
Потом такие БТР поджигают pic.twitter.com/iiVlKcSbSh
Як видно на записі, хлопці в оригінальній "формі" чинять двері, прасують, підмітають у гуртожитку. Варто зазначити, що оригінальній версії Satisfaction подібними справами займаються оголені дівчата.
Як повідомляв УНІАН, раніше рядовий строкової служби РФ Семен Мережников спалив БТР за 28 мільйонів рублів, розігріваючи консерви на багатті.