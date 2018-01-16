"Потім такі БТР підпалюють": у Росії курсанти льотного училища станцювали у стилі садо-мазо під Satisfaction (відео 18+)

15:28, 16 січня 2018
Курйози
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Курсанти Ульяновського училища зняли еротичний кліп на пісню Satisfaction.

УВАГА! Відео містить відверті кадри! 18+

Відео: BEST COUB MAN

Курсанти Ульяновського льотного училища в РФ у своєму гуртожитку зняли пародію на кліп діджея Бенні Бенассі Satisfaction. Відповідне відео з'явилося у мережі.

"А це курсанти льотного училища в Ульяновську. Потім такі БТР підпалюють", - йдеться у підписі до ролика.

Як видно на записі, хлопці в оригінальній "формі" чинять двері, прасують, підмітають у гуртожитку. Варто зазначити, що оригінальній версії Satisfaction подібними справами займаються оголені дівчата. 

Як повідомляв УНІАН, раніше рядовий строкової служби РФ Семен Мережников спалив БТР за 28 мільйонів рублів, розігріваючи консерви на багатті.

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Теги: #кліп Satisfaction#пародія на Satisfaction#курсанти Ульяновського льотного училища