Чоловік прямував до Польщі та для перевірки надав правоохоронцям копії трьох свідоцтв про народження дітей.

Львівські прикордонники не пропустили до Польщі чоловіка, який прикинувся "багатодітним батьком". Заради перетину кордону він купив свідоцтва про народження, проте він видав сам себе, коли не зміг відповісти на просте питання, повідомляє Державна прикордонна служба у Telegram.

Так, для перевірки на кордоні чоловік надав правоохоронцям копії трьох свідоцтв про народження дітей. Він стверджував, що є багатодітним батьком. Проте під час розмови з прикордонниками чоловік не зміг назвати навіть дату народження хоча б однієї дитини.

Після цього чоловік зізнався, що він купив фальшиві свідоцтва у невідомих. Правопорушника вже передали правоохоронцям, про своє "багатодітне батьківство" він буде розповідати Нацполіції.

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Втікачі з України

У вересні 2022 року при спробі перетину держкордону України затримали двох осіб. Громадяни України намагались перетнути кордон поблизу пункту пропуску "Залізничне", їх видав лише стійкий запах одеколону.

Також відомо, що українця двічі піймали на спробі виїхати за кордон з підробленими документами. "Рецидивісту" не вдалося надурити прикордонників. Окрім цього, на Одещині затримали чоловіка, який аби перетнути державний кордон України видавав себе за багатодітного батька.

Нещодавно УНІАН також повідомляв, що українець намагався втекти до Молдови та впав у триметрову пастку. Він зрозумів, що у небезпеці, а тому кликав на допомогу.

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