Громадяни України намагались перетнути кордон поблизу пункту пропуску "Залізничне".

На Одещині при спробі незаконного перетину державного кордону затримали двох чоловіків, яких виявили по запаху одеколону. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що двох громадян України, які намагались незаконно перетнути державний кордон поблизу пункту пропуску "Залізничне", затримали прикордонники Ізмаїльського загону.

"Цікавим є те, що прикордонний наряд одразу не побачив порушників у лісосмузі, а лише відчув стійкий запах парфумів. Затримані чоловіки призовного віку пояснили, що в сусідній Молдові нібито живе їхня рідня. І так як у законний спосіб потрапити до них нині вони не можуть, вирішили піти в обхід пунктів пропуску", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

На правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Рішення у справі ухвалить Болградський суд Одеської області.

Вас також можуть зацікавити новини: