Зловмисники легально потрапили в Україну і хотіли незаконно проникнути на територію Євросоюзу, повідомили у ДПСУ.

Українські прикордонники затримали трьох громадян Туреччини, які намагались нелегально перетнути кордон з Євросоюзом.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, незаконних мігрантів затримали у суботу, 25 вересня, прикордонники відділу "Краківець" Львівського загону.

Один з нарядів виявив, як в напрямку державного кордону рухається автомобіль "Volvo". Прикордонники зупинили для перевірки транспортний засіб, у якому було троє пасажирів – громадяни Туреччини.

Читайте такожСтворив у графічному редакторі: на кордоні затримали українця з фейковим COVID-сертифікатомЗ’ясувалось, що іноземці прибули в Україну легально. Мандрівники зізналися, що хотіли потрапити на територію Євросоюзу без необхідних документів, тому планували перетнути український кордон поза пунктом пропуску.

Порушників доставили у прикордонний підрозділ. Міру відповідальності іноземців за спробу незаконного перетинання державного кордону України (ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) визначить суд.

Раніше цікавий інцидент стався на українському кордоні в Одеській області – в поромному пункті пропуску "Орлівка" прикордонники знайшли у машині іноземця старовинну книгу та картину. Раритети не дозволили вивезти з нашої держави.

Автор: Інна Андаліцька