Пенні Мордаунт більше не претендує на крісло прем'єра.

Пенні Мордаунт вибула з перегонів за лідерство в Консервативній партії і посаду прем'єр-міністра Великобританії. Ріші Сунак став єдиним претендентом.

Про це повідомляє Sky News.

Після відставки Ліз Трасс офіційно про намір балотуватися оголосили лідер палати громад Пенні Мордонт і колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Згідно з правилами партії, кожен кандидат мав отримати не менше 100 голосів на свою підтримку до обіду понеділка, щоб залишитися у перегонах.

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Пенні Мордаунт не змогла заручитися підтримкою 100 прихильників і більше не претендує на крісло прем'єра. Це проклало шлях для Ріші Сунака, який став єдиним кандидатом. Журналісти зауважують, що у нього тепер є шанс забрати ключі від Даунінг-стріт вже сьогодні.

Боротьба за посаду прем'єра Великобританії

5 вересня Ліз Трасс, яка раніше обіймала посаду міністра закордонних справ Великобританії, обрали новим лідером Консервативної партії. Вона замінила на цій посаді Бориса Джонсона, якого називали "найбільшим другом України" через те, що він підтримував Україну і закликав інші країни не йти на поступки російському диктатору.

Вже 20 жовтня Трасс пішла у відставку, пробувши на посаді лише 45 днів. Повідомлялося, що популярність партії впала до рекордно низьких значень за всю історію соцдосліджень.

22 жовтня ЗМІ повідомляли, що Джонсону вдалося отримати підтримку понад 100 депутатів, щоб знову взяти участь у передвиборних перегонах за посаду прем'єр-міністра Великобританії. Але 23 жовтня Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру.

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