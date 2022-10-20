Мишолов з резиденції британського прем'єра потішив фанів мемною світлиною.

Кіт-мишолов Ларрі з Даунінг-стріт влучно потролив британську прем'єрку Ліз Трасс, яка напередодні оголосила про відставку.

Реакція знаменитого кота з'явилася у Twitter.

В акаунті Ларрі з'явилася його світлина на Даунінг-стріт, на якій він позує за трибуною прем'єр-міністра Великої Британії.

Відео дня

"Король попросив мене стати прем'єр-міністром, тому що ця нісенітниця триває надто довго", - йдеться у твіті.

Зміна прем'єр-міністрів Британії

Ліз Трасс була обрана новим лідером правлячої Консервативної партії 5 вересня і з 6 вересня замінила на посаді прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Трасс в уряді Джонсона була міністром закордонних справ.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади британського прем'єра. Причиною, через яку ініціювали відставку Джонсона, став секс-скандал. Зокрема, заступник голови консерваторів Кріс Пінчер чіплявся до колег по парламенту і, будучи п'яним, домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

У передвиборчій кампанії Трасс обіцяла забезпечити Володимиру Путіну поразку в Україні. У квітні вона виголосила доктрину нового світу.

Після обрання Елізабет Трасс прем'єром політика щодо України в Британії не змінилася. Своєю чергою Трасс наголосила, що Лондон постачатиме ЗСУ ще більше зброї.

Нещодавно Трасс розкритикували за її податкові ініціативи, тож їй довелося поміняти міністра фінансів і відмовитися від заявлених бюджетних планів. 23 вересня публікація нового проекту бюджету переполошила фінансові ринки.

Популярність консерваторів останніми тижнями впала до рекордно низьких значень за всю історію соціологічних досліджень у Британії.

18 жовтня стало відомо, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес і один з його заступників Джеймс Хіпі заявили, що підуть у відставку. Таке рішення може бути ухвалене, якщо прем'єр-міністр Ліз Трасс не виконає своєї передвиборчої обіцянки витратити 3% ВВП на оборону до 2030 року.

Вас також можуть зацікавити новини: