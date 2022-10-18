Джеймс Хіпі заявив, що також може піти у відставку

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес та один з його заступників Джеймс Хіпі заявили, що покинуть свої пости. Таке рішення може бути прийнято, якщо прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трас не виконає свою передвиборчу обіцянку витратити 3% ВВП на оборону до 2030 року.

Про це пише The Guardian.

Річ у тім, що Джеремі Хант заявив, що жодне відомство не застраховане від скорочення витрат. На цьому тлі з'явилася інформація, що Уоллес "вимагатиме від прем'єр-міністра виконання взятих на себе зобов'язань", що викликало нові чутки про те, що він може піти у відставку, якщо обіцянка не буде виконана.

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При цьому видання пише, що "поточні світові події і зобов'язання союзників показують, що оборона — це не "дискреційні" витрати, а пріоритет".

Уоллес працює на основі переглянутих планів витрат, в яких бюджети збільшаться з 2,1% ВВП до 2,5% до 2026 року і 3% до 2030 року, що складе приблизно 100 мільярдів фунтів стерлінгів на рік.

У свою чергу молодший міністр у справах збройних сил та ветеранів Джеймс Хіпі заявив, що він також піде у відставку, якщо обіцянка Трас не буде виконана.

Роль Британії у військовій підтримці України

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії уряд Британії активно підтримує українців військовим і дипломатичним шляхами.

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон став одним з перших світових лідерів, які відвідали Київ після 24 лютого. Після чого відвідував українську столицю ще кілька разів. Британія також зголосилася почати масштабну підготовку українських військовослужбовців.

Разом з ЄС і США Лондон підтримав введені проти Росії санкції за розпочату агресію.

Після обрання Елізабет Трас прем'єром політика щодо України в країні не змінилася. У свою чергу вона підкреслила, що Лондон постачатиме ЗСУ ще більше зброї.

Великобританія залишається однією з небагатьох країн світу, яка погоджується, що війну з Росією закінчити дипломатичним врегулюванням поки неможливо, оскільки Москва не дотримується обіцянок.

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