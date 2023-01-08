Російські військові погналися за кролями біля своїх позицій та були ліквідовані снайперами СБУ.
"Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян", - повідомляє СБУ.
Прицільним вогнем групу росіян уразила снайперська група ЦСО "А" СБУ. В результаті знищено двох окупантів.
"Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат", - розповідають у спецслужбі.
Росіянам не щастить на полі бою – втрати ворога на фронті
Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.
З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.
Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.
Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.
Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували уже 11 170 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.