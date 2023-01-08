Прицільним вогнем групу росіян уразила снайперська група ЦСО "А" СБУ.

Російські військові погналися за кролями біля своїх позицій та були ліквідовані снайперами СБУ.

"Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян", - повідомляє СБУ.

Прицільним вогнем групу росіян уразила снайперська група ЦСО "А" СБУ. В результаті знищено двох окупантів.

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"Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат", - розповідають у спецслужбі.

Росіянам не щастить на полі бою – втрати ворога на фронті

Напередодні бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів зимового походу ліквідували нахабного окупанта, який висунувся на позиції українського снайпера з лопатою.

З’явилися шокуючі кадри укритого тілами російських солдатів поля під Бахмутом, де російське командування за усяку ціну намагається прорвати оборону ЗСУ.

Тим часом у Кемеровську область прибув ще один потяг з тілами мертвих окупантів.

Також стало відомо про ліквідацію в Україні окупанта, що засвітився на відео штурму "Азовсталі" в Маріуполя. Загарбника поховали майже через місяць після своєї загибелі у Херсонській області.

Ліквідовано у боях й мобіка з загону "Барс", якого ще за життя пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". А в Запорізькій області був знищений син топ-кадирівця Джамбулат Заураєв.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували уже 11 170 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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