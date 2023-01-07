З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 110 740 окупантів.

На війні в Україні ліквідовано сина представника Кадирова в Ханти-Мансійському АО Джамбулата Заураєва.

Як пише OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, 34-річний Заураєв був знищений в Запорізькій області. Воював кадировець у ролі добровольця у складі "тік-ток військ". Поховали його в Чечні 3 січня.

У соцмережах Заураєва зазначено, що "боєць" закінчив Грозненський державний нафтовий інститут. У держреєстрі РФ числиться як керівник "антиколекторської" компанії.

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З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 110 740 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

На війні було, в тому числі, ліквідовано гонщика білої Лади, корупціонера з міністерства Шойгу, воєнного злочинця, який брав участь ще в боях за Дебальцеве.

Деякі окупанти вже навчилися ховатися від українських дронів, вдаючи мертвих на полі бою.

Крім того, в Донецьку під обстріл під час гулянки потрапив колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

У новорічну ніч ЗСУ вдарили по базі мобілізованих у Макіївці. Втрати, за різними даними, становлять від сотні до кількох сотень російських окупантів.

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