Російського війського ліквідували одним пострілом.

Російський військовий фактично зайшов на позиції українського снайпера і був знищений. Кадри ліквідації окупанта показали захисники з 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового походу.

Судячи з оперативного відео, росіянин випадково потрапив під снайперський приціл. Коли ж зрозумів, що забрів на ворожу територію, відійшов, прихопив лопату і знову висунувся на ЗСУ.

От тільки цього разу окупант прихопив ще й кількох товаришів. Загарбник не вигадав нічого кращого, як погрожувати лопатою противнику з гвинтівкою.

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Врешті російського війського ліквідували одним пострілом.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 111 170 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

На війні було, в тому числі ліквідовано гонщика білої Лади, корупціонера з міністерства Шойгу, воєнного злочинця, який брав участь ще в боях за Дебальцеве.

Деякі окупанти вже навчилися ховатися від українських дронів, вдаючи мертвих на полі бою.

Крім того, в Донецьку під обстріл під час гулянки потрапив колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

У новорічну ніч ЗСУ вдарили по базі мобілізованих у Макіївці. Втрати, за різними даними, становлять від сотні до кількох сотень російських окупантів.

Днями стало відомо про ліквідацію російського "термінатора".

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