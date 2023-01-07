Воював "термінатор" в Україні з червня.

В Україні ліквідовано окупанта із загону "Барс" Фаніса Хусаїнова, про геройство якого співали оди на батьківщині, пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Місцеві ЗМІ ще за життя окупанта вигадали казку, як Хусаїнов сам викрав український БТР, убивши двох "нациків", інші українські військові, за твердженням пропаганди, "розбіглися". Фаніс посадив полоненого в БТР і вивів техніку з оточення ЗСУ.

Фаніс свого часу вивчився на тракториста, а в 2016-2017 роках був перекинутий у складі окупаційних військ до Південної Осетії.

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Воював "термінатор" в Україні з червня.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 110 740 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

На війні було, в тому числі ліквідовано гонщика білої Лади, корупціонера з міністерства Шойгу, воєнного злочинця, який брав участь ще в боях за Дебальцеве.

Деякі окупанти вже навчилися ховатися від українських дронів, вдаючи мертвих на полі бою.

Крім того, в Донецьку під обстріл під час гулянки потрапив колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

У новорічну ніч ЗСУ вдарили по базі мобілізованих у Макіївці. Втрати, за різними даними, становлять від сотні до кількох сотень російських окупантів.

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