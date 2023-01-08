Клепов за професією юрист, сам з Братська Іркутської області.

У Севастополі поховали 33-річного замполіта 2-1 роти ДШБ 810-ї бригали морської піхоти лейтенанта Дмитра Клепова, який раніше засвітився в інтерв'ю під час штурму "Азовсталі".

Як пише OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе, окупант загинув 19 грудня в Херсонській області, але поховали його лише 6 січня в Севастополі.

Клепов за професією юрист, сам з Братська Іркутської області. У 2015-му росіянин переїхав до Севастополя, де підписав контракт на службу 810-й бригаді. У березні 2022 року Клепов одружився і незабаром вирушив на війну в Україну.

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Брав участь у штурмі "Азовсталі" Маріуполя і навіть засвітився в інтерв'ю кремлівських пропагандистів. У серпні приїжджав побачити новонародженого сина. Наприкінці літа з контрактника Клепова зліпили офіцера, присвоївши йому лейтенанта, і відправили в Херсонську область.

Штурм "Азовсталі"

Російські окупанти штурмували маріупольський металургійний завод, оборону якого вели українські військові, кілька місяців поспіль із усіх видів важкої техніки, скидаючи на бункери важкі бомби.

Рашистів не зупиняв той факт, що в бомбосховищах "Азовсталі", крім ЗСУ, перебували цивільні особи з дітьми.

Пізніше Україні через міжнародні організації та завдяки урядам інших країн вдалося домовитись про евакуацію мирного населення та українських бійців.

Деяким захисникам "Азовсталі" вже вдалося повернути додому.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 111 170 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

На війні було, в тому числі ліквідовано гонщика білої Лади, корупціонера з міністерства Шойгу, воєнного злочинця, який брав участь ще в боях за Дебальцеве.

Деякі окупанти вже навчилися ховатися від українських дронів, вдаючи мертвих на полі бою.

Крім того, в Донецьку під обстріл під час гулянки потрапив колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

У новорічну ніч ЗСУ вдарили по базі мобілізованих у Макіївці. Втрати, за різними даними, становлять від сотні до кількох сотень російських окупантів.

Днями стало відомо про ліквідацію російського "термінатора".

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