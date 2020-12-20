В Антарктиді біля станції "Академік Вернадський" у день святого Миколая народилися перші пінгвінята.
Читайте такожУ празькому зоопарку народилося дитинча суматранського орангутанга (відео)Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр на Facebook-сторінці.
"У двох пар дженту (вид пінгвінів) вилупилися троє дитинчат: у однієї, яка перша відклала яйця, відразу двоє, а в іншої - один, і ось-ось повинен з'явитися на світ другий", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ще 20-30 днів пінгвінята залишатимуться в гнізді, де за їх доглядають батьки.
"Ось які подарунки нам приніс святий Миколай. А до Нового року, мабуть, вся станція буде в джентенятах. PS: первістків, мабуть, назвемо Миколайчиками", – повідомили на станції.
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