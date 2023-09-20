Рівень смертності зростає, оскільки тварини бродять на великі відстані у відчайдушних пошуках води і стикаються з людьми.

Кліматичні зміни змушують слонів мігрувати через кордони країн Південної Африки в пошуках води, створюючи проблеми для національних парків і природоохоронних зусиль.

В останні тижні слони Зімбабве перетинали кордон країни з Ботсваною в пошуках води і гинули від теплового удару, пише The Guardian. У таких країнах як Ангола, Ботсвана, Намібія, Замбія та Зімбабве проживає половина світової популяції слонів. Дослідження показало, що з цих 228 тис. тварин "коефіцієнт смертності" склав 10,5%. "Співвідношення кількості слонів і цього коефіцієнта вимагає подальшого вивчення як загрозливого стабільності популяції слонів", - йдеться в звіті вчених.

Однак, наприклад, у Зімбабве популяція слонів до недавнього часу зростала. Це чинить тиск на біорізноманіття і призводить до зіткнень з місцевим населенням, оскільки тварини порушують людське середовище проживання в пошуках води. За даними уряду країни, цього року слони вбили 60 зімбабвійців.

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"Слони не знають кордонів - вони бродять у пошуках води та їжі", - сказав Тінаше Фараво, представник управління парків та дикої природи Зімбабве. Він додав, що буйволи та "всі види тварин, що мешкають у національному парку Хванге", також масово залишають територію.

"Я не можу підрахувати, скільки слонів мігрувало – сотні чи тисячі – але це було дуже багато", – сказав Фараво про міграцію, яка розпочалася в серпні.

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Слони можуть змінювати раціон не тільки в залежності від того, що доступно з їжі, але і з урахуванням переваг і фізіологічних потреб. До такого висновку прийшли вчені, дослідивши харчові звички двох груп слонів в Кенії. Вчені навели приклад, що у вагітної слонихи можуть бути різні пристрасті і потреби в різні періоди вагітності.

А влітку в Італії слон, який втік з цирку, влаштував невеликий переполох у тихому містечку.

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