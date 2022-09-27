Собака породи бігль вразила військових, адже вона швидко розкрила свій потенціал

Собака Лорі вже стала таким собі талісманом для 104 бригади тероборони на Рівненщині. Окрім цього, вона вже стала бойовою подругою для військових. Собака була домашньою, вона прийшла до війська разом зі своїм власником. Лорі попереджає про ракетну небезпеку, "боронить" кордон з Білоруссю та сповіщає військових про найменшу небезпеку.

Про нову "конкурентку" легендарного пса Патрона йдеться у новому сюжеті ТСН.

Собака породи бігль вразила військових, адже вона швидко розкрила свій потенціал. Військовим вихованням займаймається кінолог з позивним "Хата". Спеціаліст зазначає, що Лорі примхлива, в неї є проблеми з дисципліною, проте собака дуже старанна. Чотирилапа захисниця самостійно навчилася попереджати про ракетну загрозу.

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Бійці називають Лорі позаштатним психологом. Проте іноді вона бешкетує. Собака краде печиво та навіть шкарпетки. Військові не сварять собаку, адже чотирилапа захисниця стала для них бойовою подругою.

Тварини "на службі": хто допомагає ЗСУ захищати Україну

Собаки активно допомагають у боротьбі з рашистами. Вони не тільки патрулюють вулиці і боронять блокпости, а й беруть участь у розчищенні території України від вибухонебезпечних предметів – нерозірваних мін та снарядів, якими росіяни гатили по нашій землі.

Нещодавно у Києві нагородили чотирилапих захисників. Собаки, які беруть активну участь у бойових діях в Україні, отримали також і подарунки у вигляді ласощів.

Особливе визнання отримав пес Патрон. На його честь "Укрпошта" навіть випустила першу благодійну марку. Завдяки продажу марки планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українські прикордонники взяли на службу крилатого матроса Джиммі. Пташеня було з підбитим крилом і могло не вижити.

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