Відома екоактивістка заявила, що Росію потрібно зупинити.

Шведська екоактивістка Грета Тунберг взяла участь в українській акції під представництвом ООН у німецькому Бонні та висловила підтримку українцям на тлі трагедії зі знищенням росіянами Каховської греблі.

"Ми підтримуємо вас, ми на вашому боці. Ми бачимо, що відбувається. Погляди всього світу звернені на Україну і на Росію, на те, що відбувається зараз. Ми не збираємося бути спостерігачами, ми не збираємося мовчати. Залишайтеся сильними. Ми солідарні з вами", - звернулася вона до українців через DW.

Грета підкреслила, що скоєні Росією злочини в Україні "потрібно засуджувати", і що світ не повинен дозволити цьому продовжуватися.

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Руйнування Каховської ГЕС та повінь на Херсонщині

У ніч на 6 червня сталося руйнування греблі Каховської ГЕС, внаслідок чого почалося неконтрольоване скидання води з Каховського водосховища. В ГУР заявили, що мають докази цілеспрямованого підриву греблі російськими окупантами.

Короткостроковим наслідком руйнування греблі стала масштабна повінь у Херсонській області, де вода з водосховища затопила великі території по берегах Дніпра. Однак більш небезпечними є довгострокові наслідки цієї катастрофи, які позначаться як на економіці, так і на екосистемі всього регіону.

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