У придонному шарі змінюється склад води, що призводить до загибелі існуючих організмів.

Значні негативні наслідки очікують на Чорне море через підрив окупантами Каховської ГЕС і спричинине цим затоплення Херсонщини. Зокрема ця катастрофа вдарить по біорізноманіттю моря. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін.

За його словами, морське біорізноманіття через значне опріснення та інші процеси, які викликає техногенна катастрофа, скоріш за все зазнає певних змін. Наприклад, частина риби втече від прісного потоку, бо не може в ньому існувати, в тому числі через відсутність потрібної кормової бази.

"Але проблема не тільки в цьому. Звісно, частина риби, яка зможе це зробити, "втече", але більш придонні організми - ті ж самі бички - можуть зазнати дуже великих втрат. І це пов’язано не тільки з прісною водою та токсичними речовинами (які потрапили в море – УНІАН), а з тими наслідками, які вони можуть спричинити", - розповів Коморін.

У якості прикладу він навів такий процес як евтрофікація — збагачення води біогенними елементами, що супроводжується саме знищенням продуктивності водойми. Тобто, у придонному шарі води створюються такі умови, при яких гинуть мідії та придонні організми.

За словами директора центру, в результаті "поселення" мідій можуть зазнати значних втрат та навіть загинути їх великі площі.

"Тобто, все це – комплексна проблема", - акцентував вчений.

Довідково. Мідії - рід морських двостулкових молюсків із сімейства мітілід (Mytilidae). Деякі види характеризує космополітичне поширення. Широко використовуються як харчові продукти. Також вони одні з небагатьох мешканців моря, які дбають про його чистоту. Зокрема, накопичують в себе шкідливі елементи, які з'являються, зокрема через розкладання водоростей.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня в Херсонський області сталася страшна трагедія – російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що сталася штучна повінь, яка наразі вбила та продовжує вбивати тисячі тварин та птахів, знищує населенні пункти, заповідники тощо.

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