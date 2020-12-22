Парламент також дозволив ініціювати розслідування дій уряду.

Парламент Данії погодився ввести тимчасову заборону на розведення норок після масового вбивства цих тварин через коронавірус.

Про це повідомляє The Guardian.

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Заборона діятиме рік. У випадку її недотримання тварин віддадуть на евтаназію, уточнює New York Post та DW.

Законопроект ухвалили 55 голосами проти 43. При цьому основні опозиційні партії – праві центральні ліберали й популісти з Народної партії – виступили проти.

Парламент також дозволив ініціювати розслідування дій уряду у зв’язку з вбивством норок, зокрема дії прем’єра країни Метте Фредеріксен.

Очікується, що фермери отримають від держави компенсації, хоча є велика імовірність, що вони навряд чи повернуться на свої робочі місця після тимчасової заборони.

Коронавірус у норок

У Данії на початку листопада виявили 214 випадків передачі коронавірусу від норок людям.

Влада Данії прийняла рішення знищити всю популяцію норок в країні через мутацію коронавірусу, виявлену у тварин. Данський уряд побоюється, що через генетичні зміни вірусу він може бути нечутливий до вакцини.

Це рішення супроводжувалося в країні політичною кризою. Зрештою уряд вирішив, що загроза вакцині у зв'язку з новою мутацією вірусу, "найімовірніше, усунена".

Однак до того моменту фермери в Данії знищили понад 10 мільйонів норок.

Випадки зараження норок коронавірусом фіксуються і в інших країнах.

У Данії тіла вбитих через коронавірус норок "повстали з могил".

Також повідомлялося, що норки, поховані в масових могильниках в Данії після загальнонаціонального забою, ймовірно, забруднили ґрунтові води.

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Автор: Яна Ставська