У 2022 році порівняно з 2021-м кількість лісових пожеж збільшилась у понад 50 разів, зазначив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Приблизні збитки, які завдали російські окупанти українським лісам, становлять понад 500 млн доларів.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький. "Ми не маємо зараз всієї інформації з окупованих територій, але на сьогоднішній час загалом це орієнтовно понад 500 млн доларів. Це ті збитки, які завдані знищенням лісів, лісової інфраструктури", - зазначив він.

Краснолуцький додав, що на нині деокупованих територіях до їх звільнення росіяни вирубували та знищували деревину. Також, за його словами, у 2022 році порівняно з 2021-м кількість лісових пожеж збільшилась у 56 разів.

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"Якщо до повномасштабної війни у нас в багатьох лісах були системи оповіщення про пожежі, то на сьогоднішній день після деокупації ці камери вкрадені російськими терористами, і зараз ця система в деокупованих лісах не працює. Також є значна частина замінованих територій, і, на жаль, у разі пожеж доступу до цих територій у лісівників і пожежників немає", - підкреслив заступник міністра.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2022 року, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, під час війни в Україні постраждала третина лісового фонду, збитки сягають майже одного трильйона гривень.

Влітку минулого року близько одного мільйона гектарів заповідних територій в Україні перебували під загрозою знищення.

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