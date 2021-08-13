Рішення РНБО також направлено на вдосконалення питання забезпечення безпеки та якості питної води, призначеної для споживання людиною

13 серпня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про стан водних ресурсів України".

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

У рішенні РНБО повідомляється про причини нововведень. Так, посилення контролю за станом водних ресурсів необхідно через:

високий рівень ризиків для водних об'єктів, зумовлений значним забрудненням та виснаженістю;

недостатністю адаптаційних можливостей водогосподарської галузі до негативних процесів зміни клімату;

незадовільний технічний стан, зношеність та недостатню розгалуженість систем централізованого водопостачання та водовідведення;

застарілість технологій водопідготовки для забезпечення населення України якісною питною водою.

Читайте такожРозлив нафти біля берегів РФ у Чорному морі загрожує дельфінам (відео)Для поліпшення стану водних ресурсів України у рішенні РНБО, яке затвердив Зеленський, прописаний план дій. Серед них є створення Міжвідомчої координаційної ради з питань водних ресурсів України та забезпечення супроводження у ВР проекту закону про соціальну програму "Питна вода України".

Окрім цього, протягом трьох місяців на розгляд ВР будуть винесені законопроекти про посилення відповідальності за порушення водного законодавства та стосовно встановлення рентної плати за спеціальне використання морської води. Також будуть розглянуті проекти законів про затвердження цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річки Дніпро та законів України стосовно посилення відповідальності за буріння та використання свердловин для добування підземних вод без належних дозвільно-погоджувальних документів.

Рішення РНБО також направлено на вдосконалення нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки та якості питної води, призначеної для споживання людиною.

Для забезпечення модернізації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення будуть залучені кошти і міжнародних фінансових організацій.

Читайте такожВсе більше людей відмовляються народжувати дітей, побоюючись змін клімату - аналітикиУстановчі органи тепер мають ужити додаткових заходів щодо реалізації інвестиційних проектів з модернізації систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря Ради нацбезпеки та оборони.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський доручив скликати РНБО з питання висадки лісів.

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Автори: Тамара Отовська, Поліна Кузенко