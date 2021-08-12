Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив важливість прискорення проведення національної інвентаризації лісів.

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання Ради національної безпеки та оборони з питання залісення України.

Як повідомляє РНБО, міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова розглянула питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Як зазначив Данілов, президент Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання.

Учасники наради обговорили, зокрема, стан виконання завдань, визначених указом глави держави від 23 березня 2021 року № 111, яким уведено в дію рішення РНБО України від 23 березня 2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації", та указом президента України від 7 червня 2021 року № 228 "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів".

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Також, серед іншого, йшлося про шляхи розв’язання проблемних питань лісовпорядкування, насамперед у частині обліку, захисту, використання та відновлення лісів, а також про реорганізацію лісогосподарських підприємств та вдосконалення фінансової системи лісового господарства.

У цьому контексті Данілов акцентував на важливості прискорення проведення національної інвентаризації лісів.

"У нас понад 10 млн га лісового фонду, і цей актив має приносити економічну, екологічну й естетичну користь", – сказав він.

Секретар РНБО підкреслив важливість вжиття заходів до того, щоб кожна об’єднана територіальна громада була зацікавлена в участі у реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Автор: Віталій Саєнко