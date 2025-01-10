Серед продуктів харчування найбільше зросли ціни на овочі.

Річна інфляція в Україні за 2024 рік склала 12%. Інфляція на споживчому ринку в грудні порівняно із листопадом становила 1,4%.

Як повідомила Державна служба статистики, продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік подорожчали на 14,1%. Найбільш стрімко у 2024 році зросли ціни на овочі (48,3%), масло (33,9%) та соняшникову олію (20,9%). Також значно подорожчали молоко (18,8%), хліб (18,2%), фрукти (16,4%) та сир і м'який сир (16,2%).

Ціна на яйця, яка хвилювали українців стрімким зростанням в останні місяці 2024 року, в цілому за рік збільшилася на 13,1%, а відносно листопада вони подешевшали на 1,5%. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 13,2%. А ось ціни на одяг та взуття знизилися на 4,3%.

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Ціни на комунальні послуги за рік зросли на 18,9% головним чином за рахунок подорожчання електроенергії на 63,6%. На 11,2% здорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками, на 8,9% - прибирання сміття, на 3,9% – утримання та ремонт житла.

Ціни в сфері охорони здоров'я збільшилися на 13,2% за рік, транспорту - на 7,1%. На 12% більше доводиться платити за освітні послуги та на 13,2% - за послуги ресторанів і готелів. Послуги зв'язку подорожчали на 9,1%.

Ціни на продукти в Україні

Раніше стало відомо, що через високий попит в Україні підвищилися ціни на огірки. Наразі вони надходять у продаж по 100-140 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Також повідомлялося про зниження закупівельних цін на молоко-сировину. Однією з причин є традиційне скорочення попиту під час новорічних свят.

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