Андрій Пишний вважає, що до середини року інфляція не знижуватиметься.

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2025 рік. Тепер очікується, що цей показник сягне позначки 8,4%, хоча в жовтні 2024 року інфляція мала сягнути 6,9%.

"У перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів низьких торішніх врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку виробничих витрат бізнесу", - розповів голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

Зазначається, що інфляція досягне піку в II кварталі, а з середини року почне знижуватися.

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"Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році - до цілі 5%. Цьому, зокрема, сприятимуть заходи відсоткової та валютно-курсової політики Національного банку, а також високі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск", - пояснив Пишний.

Варто зазначити, що 2027 року інфляція становитиме 5,0%, згідно з прогнозом.

Облікова ставка в Україні - останні новини

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1% - до 14,5%. Рішення спрямоване на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі в 5%.

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