Зазначається, що салатні овочі подорожчали.

Ціни на картоплю, моркву, капусту, буряк, а також зелень в Україні за минулий тиждень не змінилися. При цьому спостерігається тенденція до зростання цін на огірок.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що верхня цінова межа на популярний салатний овоч підскочила зі 100 до 150 гривень. При цьому посилилося зростання цін на помідори - нижня цінова межа зросла з 85 до 90 гривень. Подорожчав також і кабачок - нижня цінова межа підвищилася зі 100 до 110 грн.

Водночас подешевшали цвітна капуста зі 135-140 грн/кг до 115-120 і броколі - зі 115-120 грн/кг до 110-115.

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Ціни у фруктовому сегменті змінилися різноспрямовано. Виноград подешевшав - нижня цінова межа впала зі 180 до 170 гривень. При цьому подорожчали банани - з 58-64 до 65-50 грн/кг і мандарин - верхня цінова межа підскочила з 95 до 130 гривень. Водночас нижня цінова межа граната знизилися зі 110 до 95 гривень.

Ціни на овочі в Україні тижнем раніше

Найбільш популярні в Україні овочі минулого тижня дешевшали. Після двотижневого зростання дещо знизилися ціни на моркву, а також подешевшала картопля. Водночас пропозиція томату на ринку зменшувалася, а ціни зростали.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив про те, що в Україні зростає інфляція, і цей процес триватиме. Крім того, він нагадав, що на ціни в країні впливає імпорт і війна.

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