В Україні зростають ціни на томати: скільки вже коштує кілограм

На сьогодні ціни на помідори в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж роком раніше.

Цього тижня в Україні спостерігалося зростання ціни на томати. Через стабільно невисокий попит на овоч в останні кілька тижнів імпортери вимушено скоротили обсяги поставок

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що пропозиція турецьких овочів на українському ринку значно скоротилася, що на тлі збільшеного попиту спровокувало подорожчання.

Так, на сьогодні ціна на тепличні томати сформувалися в діапазоні 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Варто зазначити, що на сьогодні ціни на помідори в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому не виключається подальше зростання цін на овоч, якщо поставки з Туреччини в Україну найближчим часом не відновляться. Експерти також нагадали, що постачання томатів із місцевих теплиць почнеться не раніше середини квітня.

Ціни на помідори в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 104,90 грн/кг.

При цьому в АТБ помідори можна купити по 99,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 108,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Найпопулярніші в Україні овочі минулого тижня дешевшали. Після двотижневого зростання дещо знизилися ціни на моркву, а також подешевшала картопля.

Крім того, в Україні цього тижня зростали ціни на огірки. Подорожчання овоча пояснюють підвищеним попитом на цю продукцію на тлі досить обмеженої пропозиції.

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