Зростанню цін сприяє помітне скорочення пропозиції огірка на ринку.

В Україні зростають ціни на тепличні огірки, чому сприяє одразу кілька факторів. Такі дані наводять аналітики порталу EastFruit.

На сьогодні тепличні комбінати нашої країни готові відвантажувати овочі в діапазоні 85-125 грн/кг ($2,05-3,01/кг). Це в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Подорожчання овочу пояснюють підвищеним попитом на цю продукцію на тлі доволі обмеженої пропозиції.

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Справа в тому, що вибірка огірків у місцевих тепличних комбінатах суттєво скоротилася. Також скоротилися до мінімуму постачання овочів з Туреччини, що дозволило місцевим виробникам підвищити ціни.

Фахівці зазначають, що навіть з урахуванням всіх цих факторів ціни на тепличні огірки на українському ринку зараз приблизно на 10% нижчі, ніж за аналогічний період 2024 року.

Спеціалісти припускають, що вже скоро тепличні огірки можуть почати дешевшати, оскільки збільшиться пропозиція овочу від місцевих комбінатів.

Ціни на овочі в Україні – динаміка

Нагадаємо, минулого тижня УНІАН писав про зниження цін на картоплю. На той момент ціни формувалися в діапазоні 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг), що в середньому було на 10% дешевше, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.

У той же час повідомлялось, що на внутрішньому ринку почав відчуватися дефіцит помідорів, через що імпортери підвищили ціни на цю продукцію. В кінці минулого робочого тижня імпортні томати пропонували до продажу по 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг).

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