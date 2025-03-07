Незважаючи на подорожчання, його ціна все одно на 10% нижча, ніж рік тому.

На внутрішньому ринку почав відчуватися дефіцит помідорів, через що імпортери підвищили ціни на цю продукцію.

Такі дані наводять спеціалісти профільного порталу EastFruit. Зараз імпортні томати пропонують до продажу по 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг), у залежності від якості та обсягів партій. Це приблизно на 25% дорожче, ніж у кінці минулого робочого тижня.

Така динаміка пояснюється скороченням пропозиції імпортного томату, зокрема з Туреччини. На заваді імпорту з цієї країни стали несприятливі погодні умови в країні-виробнику.

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Спеціалісти вважають, що з наступного тижня постачання томату з Туреччини зростуть, що призведе до стабілізації цін на популярний овоч. Варто також додати, що незважаючи на подорожчання томатів, ціна на них все одно на 10% нижча, ніж рік тому.

Ціни на овочі в Україні

Як повідомив на початку березня УНІАН, білокачанна капуста зросла у ціні до 35-40 гривень за кілограм. Продовжила зростати і ціна на моркву - верхня цінова межа піднялася до 34 гривень. Водночас, фермери почали масово розпродавати цибулю, що призвело до зниження її вартості.

Також повідомлялось про падіння цін на картоплю. Головною причиною цього фахівці називають стрімке подорожчання овочу на минулому тижні та неготовність населення закуповувати картоплю за високими цінами.

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