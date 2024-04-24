Зберегти продукцію до травня можуть далеко не всі виробники.

В Україні зберігається тенденція повільного зниження цін на моркву. Наразі вартість формуються в проміжку від 8 до 10 грн/кг, що за поточним курсом дорівнює всього 20 центам. Ціни вже дуже близько до рівня цін 2020 року, коли вартість складала всього 17 центів США за кг, пише EastFruit.

Зазначається, що зберегти моркву до травня можуть далеко не всі виробники. Традиційно в Україні моркву вважали одним із найскладніших для тривалого зберігання базових овочів. Тому ціни на моркву найчастіше зростають саме наприкінці квітня – в травні. Наприкінці травня ціни, як правило, стабілізуються або знижуються в міру надходження на ринок моркви нового врожаю.

Однак, за словами аналітиків, цього сезону пропозиція моркви зростає й учасники ринку не виключають подальшого падіння цін, як це було 2020 року. Водночас наразі невідомо, наскільки фермерам південних регіонів вдалося відновити вирощування ранніх овочів. Саме від цього залежатимуть перспективи відновлення цін у травні.

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Водночас Україна поки що не здійснює масштабного експорту моркви, попри порівняно низькі ціни, через проблеми з якістю та відсутність досвіду. Для багатьох фермерів вирощування моркви минулого сезону стало першим подібним досвідом.

Ціни на овочі

Українські господарства накопичили надлишок цибулі, що почала дешевшати з кінця минулого року. Почали з’являтися пропозиції продукції за нульовою ціною за умови самовивезення. Раніше цибулю безкоштовно почали роздавати у Казахстані та Узбекистан.

На ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів. Роком раніше сезон стартував у середньому на півтора тижні пізніше. Однак збір даної продукції наразі залишається малооб'ємним через несприятливі погодні умови.

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