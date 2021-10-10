Коров'яче vs мигдалеве. Секрети рослинного молока

Рослинне молоко – модне і дороге. В Україні все більше виробляється та споживається молоко з рослин – кокосове, рисове, горіхове, вівсяне. Але чи справді воно аж таке цінне? Чи варто ним зловживати дорослим та чим ризикують мами, заміняючи дітям традиційне тваринне молоко рослинним?

Даня, його молодший брат Льова та їх мама Олена йдуть у кав’ярню. Тут замовлять тепленького молочка. Мигдалеве, кунжутне, кокосове… Інакшого малеча не знає. Родина Петруків – вегани. Усе, що дають тварини, для них - табу. Смак коров’ячого молока її дітям не знайомий, розказує ТСН. Тижню пані Олена.

"Коли лікар дізналася, що я не вживаю м’яса, це був для неї шок і вона прямо змушувала: "Ну, ви що? Це ж для вашої дитини зробіть! Слава Богу, народилися здорові діти", - розповідає ТСН.Тижню Олена Петрук.

Рослинні напої купує вкрай рідко, магазинному не довіряє. Частіше – робить сама. Вдома.

Щоправда, назвати цей напій молоком язик не повертається. Радше, горіхова чи кокосова водичка. Згодом ТСН.Тиждень доведе це. А поки розвідаємо, як його роблять промислові гіганти.

Попит формує пропозицію

На заводі стоїть безперервне гудіння конвеєрних стрічок. Пакується молоко, йогурти, вершки, масло, сметана і - віднедавна - рослинне молоко.

Цей завод на Вінниччині першим в Україні запустив лінійку рослинного молока. Три роки тому головний технолог Любов Поліщук ламала з колегами голову, як його так зробити, щоб українцям було до смаку, і по кишені.

"Першими були вівсяний і гречаний напої. На сьогодні підприємство випускає вже понад десять видів цієї продукції - рисово-мигдальне, рисово-кокосове, рисово-горіхове, такі новинки, як рисово-конопляне, рисово-соняшникове", - розповідає ТСН.Тижню головний технолог підприємства Любов Поліщук.

Цей продукт буквально увірвався в тренди. Попит на нього росте такими темпами, що цьому заводу весь час доводиться докуповувати обладнання.

Щоб уявити масштаби інтересу до рослинного молока наведемо всього один приклад. Три роки тому тут виготовляли 10 тонн напою на місяць. Нині - 70 тонн на добу.

Виробництво й споживання щороку подвоюється. Ба більше, наше українське рослинне молоко вже стає популярним за кордоном. І експортують його не лише в близьку Молдову, а й в далекі Китай та США.

Немолочна мода заполонила вже весь світ. І є цьому кілька пояснень.

"Урізноманітнити раціон. Також є фізіологічна причина – непереносимість лактози… В таких країнах як Італія, Франція, США, Китай, Бразилія 80-90% населення якимось чином додають ці продукти до своєї дієти. У нас ця цифра дуже скромна – 5-7% людей, які у свій раціон включають продукти на рослинній основі", - розповідає ТСН.Тижню маркетинг-директор міжнародної компанії з виготовлення молочної рослинної продукції Андрій Полуектов.

Кожен виробник підганяє смак свого немолока під локальні вподобання населення. Приміром, українці люблять вівсяне, кокосове, соєве. От виробники і випускають його найбільше. Але секретів самого виробництва - що, як, звідки і куди кладеться - не розкривають. Чому?

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ТСН.Тиждень був шокований, але половина упаковок з конвеєрів заводів їде не в магазини, а прямісінько в кав'ярні. Саме з кавою українці найчастіше п'ють рослинне молоко. Кожна восьма чашка кави - на рисовому, кокосовому, мигдалевому, - розповідає ТСН.Тижню бариста Маша.

"Це або дієта, або звичка, або слідування тренду… Я думаю, не всі розуміють, чому вони п’ють на рослинному молоці… Найчастіше – на вівсяному, воно більш схоже на звичайне", - каже дівчина.

Не лякає навіть ціна. Одне горнятко - 75 гривень... Чому воно таке дороге?

Виробництво без державного стандарту

Разом з головою організації "контроль захисту прав споживачів" – Владиславою Мироновою ТСН.Тиждень йде до магазинних полиць, щоби роздивитися ціни і уважно вчитатися в склад. Але нас відтісняє від прилавка Антон – теж власник кав’ярні по сусідству. Йому терміново: "Люди дуже люблять. П’ють дуже багато. З кожним днем, все більше".

Хлопець бере українське. До речі, поки що в Україні тільки два виробники. Решта – імпортні: італійські, американські, таїландські, шведські, бельгійські, французькі.

"Україна входить в ТОП-3 країн Європи щодо темпів зростання попиту на даний вид продукції. Вона з’явилася на прилавках близько п’яти років тому", - розповідає ТСН.Тижню менеджер з управління групи товарів Марина Рєзнікова.

Та ось інтрига. Виявляється, в Україні немає державного стандарту на рослинне молоко. Тобто вимог до сировини, умов транспортування та зберігання. Ці напої надто раптово увірвалися в повсякденний раціон українців. Виробники чекати не стали, і почали готувати за власними рецептами. Саме тому на Вінницькому заводі ТСН.Тижню не відкривали всіх виробничих таємниць.

"Технічні умови - це інтелектуальна власність виробника, тому він має право не надавати на зовнішнє ознайомлення. Він сам визначає показники безпечності, приводячи обґрунтовані наукові дослідження", - розповідає ТСН.Тижню голова організації "Громадський контроль захисту прав споживачів" Владислава Миронова.

За словами Андрія Полуектова, ДСТУ – це пережиток часу. Традиційні продукти виробляються по ДСТУ "по старінкє", але усі сучасні продукти, імпортні продукти виробляються по ТУ…. Дуже важливо, щоб вони відповідали системі ХАСП. Це вища міра якості", - каже він.

Саме тому ТСН.Тиждень не знайшов жодного схожого напою за складом. І ціни теж дуже різні і дуже кусючі: від 40 гривень до 300 гривень за літр.

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Це дуже дивує, адже приготувати напій вдома – дуже просто. Навіть – примітивно. Наприклад, 200 грамів заздалегідь вимоченого у теплій воді мигдалю, три склянки води і трішки ванілі – для смаку. Ну, ще блендер. І все! Домашнє рослинне молоко готове. Хоча більше це схоже на горіхову водичку, яка коштує (у прикладі з мигдалем) 90 гривень. Тобто, так само як покупне.

Загалом ціна залежить від сировини. Наприклад, гречане молоко буде дешевше за мигдалеве.

Питання користі

Втім, склад магазинного буде зовсім іншим. Воно може до року спокійно простояти без холоду морозильника. Зокрема, тому що проходить ультрапастеризацію - знезаражується під високими температурами... А ще тому, що туди часто кладуть консерванти.

Штучні згущувачі ховаються за назвами геланова суміш (Е418), гуарова камедь (Е412), лецетин (Е322). Вони не заборонені, але користі вам точно не додадуть, пояснює ТСН.Тижню лікар-гастроентеролог.

"Проблема в тому, що туди вводяться консерванти. Дуже часто це гуарова камедь, яка так само спричиняє алергічні реакції і може спричиняти у людей, які схильні до закрепів, ті самі закрепи", - каже лікар-гастроентеролог Оксана Рудь.

І мамам на замітку: у рослинному молоці немає таких важливих для животиків ваших чад лактобактерій.

"Квартирне питання актуальне в кишківнику, і краще, щоб він був заповнений хорошими бактеріями. Тоді не буде місця і можливості розмножуватися патогенним грибкам кандід", - розповіла ТСН.Тижню генетик Дарія Парамонова.

Ну, і як же без кальцію і вітаміну Д, якими багате коров'яче молоко? Виробники рослинних напоїв запевняють: свій продукт ним теж насичують. Втім, нічого не відомо про дози. Так само не зрозуміло, чи гарно вітаміни засвоюються з рослинного молока, як зі звичайного.

"Такий напій рекомендують збовтувати перед вживанням. Але так само є дослідження, які підтверджують, що засвоєння цього кальцію гірше, від засвоєння кальцію від тваринного молока", - каже гастроентеролог Оксана Рудь.

"Виробництво не буде додавати високі дози цих мікроелементів. Для мене це осторога", - додає генетик Дарія Парамонова.

Звісно, порівнювати рослинне молоко і тваринне – це десь так само, як червоне і кругле. Це зовсім різні напої із цілковито різним складом і користю. Так, можна побалувати себе горнятком кави з незвичним смаком. Можна спробувати кашу на рисово-мигдальному. Та якщо ви не веган, у вас немає алергії на молочний білок казеїн, чи нетерпимості до лактози, відмовлятися від звичайного молока назавжди не варто.

Наталія Ярмола, Валентин Шилко, Олександр Аліфанов

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