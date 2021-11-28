Масні ціни. Чому сало вже дорожче за м’ясо

В Україні дорожчає "стратегічний продукт" - сало. Подекуди воно вже дорожче за м’ясо. Але чи справді ціни вже по 500 гривень за кілограм, як про це пишуть в соцмережах? Перевіримо на базарах Києва, Дніпра, Львова та Одеси.

Здається, українці вже звикли до збільшення цін на різні групи продуктів. Але зараз дорожчає навіть те, що Україна завжди вважала своєю гордістю – сало.

Продавчиня на одному зі столичних ринків розповідає ТСН.Тижню про останні ціни: "Тоненьке – 120 грн, генеральське – 300 грн".

Цікаво, що будь-яке сало, що на прилавках, дорожче, ніж м’ясо. Адже свинина на цьому базарі по 105-110 гривень за кілограм.

"Люди менше беруть м’ясо, а сало беруть краще", - переконують ТСН.Тиждень продавці.

Проходимо трохи далі, і ціни йдуть на спад.

"Нічого сало не подорожчало. Не треба ото розповідати, чого немає насправді!", - каже одна з продавчинь.

"Так ми ось, недалеко, бачили сало по триста гривень. У вас таке є?", - запитує ТСН.Тиждень.

"Є. Але воно вам треба?", - дає "відсіч" продавчиня.

Звуть її Меланія. І вона пропонує ТСН.Тижню дегустацію сала по 150 гривень і по 250 гривень. Щоб порівняли.

Не збрешемо, якщо скажемо, що обидва вони смачні.

"Розумієте, це маркетинговий хід, - каже продавчиня, натякаючи, що треба лише поторгуватися і можна вийти на прийнятну ціну. – Це ж базар!".

У Дніпрі сало теж дорожче за свинину, тут вона по 120 гривень. А сало зараз 150 гривень за кіло.

Продавчиня на місцевому ринку рекламує продукт: "Випечене на соломі, от, бачите пропечене, що шкурочка буде м’яка, буде добре, смачне сало". При цьому, готова віддати його постійному покупцеві Костянтину, який завітав на базар разом з ТСН.Тижнем, не за 150, а за 130 гривень.

"Вам вечірня знижка!", - запевняє.

На львівському базарі краще за всіх у салі розбирається пан Василь: "Отак знімаєте шкірку, це означає, що сало якісне, хороше, добре висмалене, м’якеньке".

"Українці люблять сало, особливо, коли трошки холодніше стає - восени, ближче до зими", - розповідає він ТСН.Тижню.

А ближче до зими, традиційно, і ціни йдуть вгору.

"Тонше сало коштує дешевше – 70-80 гривень. Ну, по 20-ть, як депутат Тищенко казав, немає. Так сало по 100 гривень, по 120 гривень", - розповідає пан Василь.

Натомість в Одесі сало по 200 гривень за кіло. Мінімальну ціну ТСН.Тиждень знайшов по 40 грн, але воно таке вже нещасне...

"Вчора у мене сало було отаке гране, я торгувала по 200, по 150 грн. А сьогодні з молоденьких свинок тоненьке – 70-80 гривень", - розповідає ТСН.Тижню продавчиня.

Та проблемка таки з'явилася, кажуть базарні спеціалісти.

"Немає свинини домашньої. На фермерській свині сало не росте. Сала дуже мало. Народ не хоче тримати господарство", - бідкається ТСН.Тижню продавчиня.

Ще кілька років тому на Полтавщині, в Кизлівці, від свиней не було спасу. Але зараз ТСН.Тижню місцеві розповідають, що свиней тут нема.

Фермер, який кілька років тому спровокував свинське нашестя на городи селян, перестав займатися свинарством взагалі. А серед мешканців села майже ніхто поросят більше не тримає.

"Не хочуть тримати через те що, зерно піднялося. По-друге, ніхто не хоче в багнюці. Як не як, це брудна робота. Треба вичистить, щоб вони у чистоті були, нагодувати, утримувати", - розповідають ТСН.Тижню селяни.

Але саме у цьому дворі якраз свиню і патрали.

"Всіх цікавить, скільки у нас свиней. Ми не розголошуємо", - сміється жінка на питання ТСН.Тижня, скільки мають свиней у господарстві.

Та без сала українці не лишиться. В цьому переконаний свинар Василь Маньківський з Жашкова.

Він вітається зі своїми свинками, вигодовує їх як для сала, так і для м’яса. Каже, що, наприклад, з однієї, яка зараз має вагу десь 150 кг, буде десь 25-26 кг сала.

Годує своїх свинок кукурудзою, ячменем, пшеницею: "Воно заливається окропом, робиться така каша. Свині з’їдають, і ніяких добавок не треба".

Тому, переконує ТСН.Тиждень пан Василь, сало і м’ясо виходять смачними.

"Якщо цю свиню годувати "хімією", то її б уже було 200 з чимось кілограм. Але вона б не витримала, печінка б лопнула. Вони не витримують. 120 кілограмів – і продають", - розповідає він ТСН.Тижню.

Розкриває секрет, де у свині те саме, смаковитіше, генеральське сало.

"Їх два кусочки справжнього, і все. Їх можна зробити вужчими, можна ширшими", - каже.

Однак сало – це не просто смачно, а ще й дуже корисно. Попри калорійність, його рекомендують вживати дієтологи. На ньому можна навіть схуднути!

"Сало можна назвати українським супер-фудом. Цей жир особливий. Він навіть допомагає знижувати холестерин, він добре впливає на жовчовідтік. Сало не впливає на рівень цукру, на рівень інсуліну", - розповідає ТСН.Тижню дієтолог Наталя Самойленко.

Сало не містить вуглеводів – те, через що ми й набираємо вагу. Тож невеличкий шматочок звичайного сальця точно покращить ваш настрій на дієті.

Та чи буде нам усім смачно і далі, якщо сало ще зросте у ціні? А це точно буде, бо традиційно сало дорожчає до Нового року. Це, по-перше. А, по-друге, свиней тримають усе менше, кажуть в Асоціації свинарів. Мовляв, небагато українців відгодовують свиней до 150 та більше кг.

Це пов’язано зі здорожчанням кормів, зокрема. А м’ясо дешевше, ніж сало, тому що саме м’ясних порід вирощують більше.

"В сільськогосподарських підприємствах утримують понад 61 відсоток загального поголів'я свиней в Україні", - розповідає ТСН.Тижню керівник аналітичного відділу Асоціації "Свинарі України" Олександра Бондарська.

Це означає, що домашніх поросят, а відтак і домашнього сальця, невпинно ставатиме все менше і менше. І навіть купивши його на базар, у вас не буде ніякої гарантії щодо його походження. Сало, звісно, з прилавків не зникне. Але й ціни вниз не поповзуть.

Ірина Коваленко, Костянтин Грубич, Ольга Павловська, Наталка Волосацька, Сергій Осадчук

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