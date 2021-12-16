"Молочні ріки" міліють: що відбувається з цінами на молоко, кефір, масло

Ціни на вітчизняну молочну продукцію значно зросли. Це відбулося на фоні росту цін на сире молоко та поглиблення його дефіциту, здорожчання енергоресурсів, що збільшує вартість переробки. УНІАН з’ясовував, чи є надія бачити на полицях магазинів українську молочку за доступними цінами.

Влітку, коли зазвичай знижуються ціни на сире молоко, вітчизняні виробники молочної продукції зіткнулись з неприємною тенденцією подорожчання сировини. Обсяги надоїв молока продовжували зменшуватися, а восени ще й зросли витрати на виробництво внаслідок подорожчання газу.

Українські споживачі відчули на власних кишенях ріст цін на молочку, що багатьох спонукало скоротити споживання або перейти на іноземну продукцію, яка часто не поступається у ціні.

Підвищення цін на молочку стало болісним ударом для сімей з дітьми та для пенсіонерів.

Пенсіонерка Надія Михайлівна з Києва визнає, що наразі не може дозволити собі купити сир, а молоко почала купувати лише в плівці, тому що воно дешевше.

"Раніше молоко, сир, кефір завжди були в моєму холодильнику, але зі зростанням цін я почала купувати молочку рідше", - стурбовано говорить вона.

Якщо говорити про основні групи молочних товарів, то за січень-листопад вони в різних регіонах України подорожчали в середньому на 11 відсотків.

"Найбільше з них зросли в ціні сири сичужні (на 15-20 відсотків), молоко питне – на 11 відсотків, сир кисломолочний та масло – на понад 7,5 відсотків та сметана ― на 6 відсотків", - повідомив УНІАН аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць.

Наразі українці з середньою зарплатою трохи вищою за 14 тисяч гривень можуть купити молоко 2,6 відсотка жирності та стандартним об’ємом 0,9 літра приблизно за 24 гривні, а пачку масла – за 52 гривні. А в сусідній Польщі середня ціна літра молока складає 16-17 гривень, масла – близько 42 гривень за 200 грам. Притому поляки заробляють в середньому 1200 євро (майже 37 тисяч гривень). Очевидно, що молочка для поляків є більш доступною, ніж для українців.

Причини подорожчання

Ключова причина подорожчання української молочної продукції є стрибок цін на молоко-сировину в другій половині 2021 року. Цьому посприяв ріст вартості зернових та олійних культур, які є складовими кормів для корів.

Як повідомили в Інституті аграрної економіки, ціни на молоко-сировину виросли з 35 євро/100 кг у квітні-травні до понад 40,0 євро/100 кг у вересні та понад 41,5 євро/100 кг – у жовтні. Тобто, за п’ять місяців ціни зросли більш як на 16 відсотків.

Ще одним фактором здорожчання молочки є постійне скорочення надоїв молока в Україні, що останніми роками призводить до гострого дефіциту сировини.

За даними Держстату, виробництво молока в нашій країні за підсумками 2020 року скоротилося на 4,2 відсотків (до 9,25 мільйона тонн). А за 10 місяців 2021 року обсяг валового надою молока становив 7,5 мільйонів тонн, що на 6 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Разом зі скороченням обсягів виробництва молокопродуктів, на жаль, скорочується і його споживання. З 2015 по 2020 рік українці зменшили споживання молока та молочних продуктів – з 120 кілограмів до 104 кілограмів на одну людину в рік. Проте споживання сиру на рік виросло з 4,1 кілограма в 2015 році до 5,03 кілограмів у 2020 році.

Існує комплекс факторів які призводять до того, що молочний бізнес стає непривабливим для українських селян. Вже протягом близько 15 років поглиблюється тенденція до скорочення поголів’я корів саме у домашніх господарствах.

Дані Держстату показують, що за 10 місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року кількість корів в нашій країні скоротилась майже на 7 відсотків. При чому це скорочення відбулося в основному за рахунок господарств населення; аграрні підприємства продовжують тримати досить сталу кількість поголів’я.

Ми бачимо загрозливу тенденцію: українські селяни стають незацікавленими у триманні корів. По-перше, це стало невигідно, бо можна легшим способом отримати прибуток. А, по-друге, підвищились вимоги до якості молока при продажі його підприємствам з переробки.

Особливості попиту споживачів

Зараз на українському ринку простежується зниження попиту на окремі категорії молокопродуктів. Зокрема, споживачі почали рідше купувати йогурти, десерти, кисломолочні сири. Разом з тим, попит на більш доступну молочку не зменшився. Наприклад, покупець переходить зі свіжого молока на ультрапастеризоване.

"Обсяги споживання та, як результат, виробництво молока, як найбільш доступного за ціною молокопродукту, не зменшуються, при цьому споживач все більше переключається зі свіжого на ультрапастеризоване молоко", - йдеться в повідомленні компанії METRO Україна.

Увагу українського споживача почали привертати йогурти, десерти, які завезені із-за кордону. Внаслідок подорожчання вітчизняної молочки полиці магазинів почала заполоняти європейська продукція з висококонкурентною ціною.

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"Ми бачимо, що ціни на аналогічні товари із-за кордону та продукцію від національного виробника майже не відрізняються, а іноді й нижчі, в залежності від категорії товарів. А отже висока якість продукту, виготовленого за європейськими стандартами, все більше привертає увагу українського покупця", - прокоментували в METRO Україна.

Підтвердженням цього є дані від Державної служби статистики щодо структури ринку молочної продукції, які проаналізував для УНІАН аналітик Володимир Андрієць.

"За даними Держстату, частка імпортної продукції у мережах роздрібної торгівлі з 9,6 відсотка у 2017 році зросла до 13,2 відсотка у 2020 році. При цьому частка грошового товарообороту в оптовій торгівлі імпортними молочними товарами з 17 відсотків у 2017 році зросла до 26 відсотків у 2020, а за підсумками першого півріччя поточного року вона складає 27,5 відсотків", - зазначив він.

Як бачимо, український ринок все більше наповнюється імпортною молочкою, а це становить загрозу для українських виробників. Слід відмітити, якщо поточні умови не зміняться, то тенденція нарощування імпорту збережеться й надалі.

Разом з тим, компанія METRO Україна звернула увагу на те, що все більше людей переходять на здорове харчування. Що стосується молочних продуктів, то споживачі все частіше надають перевагу тим, що мають менше барвників та ароматизаторів, цукру, глютену, з низьким вмістом жирів тощо. Більшої популярності набувають органічні та фермерські продукти. Також зростає попит на немолочні продукти виготовлені з рослинного молока.

"Споживання рослинних напоїв активно зростає і дана тенденція буде зберігатися найближчі роки", - йдеться в повідомленні.

Очевидно що, рослинна немолочна продукція не складе значної конкуренції традиційній молочці, проте частину споживачів, а особливо людей з алергією на тваринний білок або лактозу, переманить.

Експортний потенціал вітчизняної молочки

Не дивно, що в цій складній ситуації національні молочні продукти почали менше приваблювати іноземців і поступово втрачають експортний потенціал. Підтвердженням цього є оцінка обсягів експорту молокопродуктів від Інституту аграрної економіки.

"Якщо у 2018 році обсяг експорту у перерахунку на молоко перевищував 800 тисяч тонн, то у 2021 році він очікується на рівні лише 350 тисяч тонн, тобто складе лише 44 відсотки відповідного показника 2018 року, 62 відсотки – показника 2019 року та 92 відсотки минулорічного обсягу експорту молокопродуктів у перерахунку на молоко", - проаналізували в Інституті аграрної економіки.

Експерти звертають увагу, що зниження обсягів експорту стосується майже всіх категорій молокопродуктів, лише обсяги експорту (у натуральному виразі) кисломолочної продукції поки що залишаються на рівні 2018 року.

Зокрема, серед усіх груп молокопродуктів найбільше скоротився експорт вершкового масла - на 68 відсотків. Молоко і вершки впали в обсязі експорту на третину. Продаж за кордон молочної сироватки зменшився на 25 відсотків, сирів – на 21 відсоток.

Аграрні експерти прогнозують, що, оскільки ціна молока-сировини в Україні в другій половині 2021 року істотно перевищувала відповідний показник у країнах Східної Європи, тренд на зниження обсягів експорту молокопродуктів збережеться і в 2022 році.

Прогнози цін на молокопродукти

На жаль, криза в національній молочній галузі є комплексною та затяжною – збільшення обсягів виробництва і здешевлення енергоресурсів в найближчій перспективі очікувати не варто.

Виходячи з цього, ми не скоро на полицях супермаркетів та крамниць побачимо українську молочку за зниженими цінами.

"До весни ціни точно будуть підійматись. Затрати на виробництво молочної продукції виросли ще з літа внаслідок дорогої сировини, а восени піднялися ціни ще й на газ, тому молочні підприємства змушені компенсувати додаткові витрати на виробництво, які пов’язані зі зростанням складових собівартості", - дав прогноз партнер компанії "Інфагро" Максим Фастєєв.

За його словами, попит на українську молочку залежатиме від економічної ситуації в країні, тобто якщо купівельна спроможність українців збільшиться, то і молочну продукцію вони собі зможуть дозволити купити за вищими цінами.

Існує також думка, що найближчим часом ціни на молочку все ж таки дещо стабілізуються.

"Очікується, що до кінця року та на початку нового року ціни на молочну продукцію стабілізуються, проте це буде лише тимчасовим явищем, яке може тривати лише в межах першого кварталу нового року", - сказав аналітик Володимир Андрієць.

Аналізуючи кризову ситуацію у національній молочній галузі і прогнози аналітиків та експертів, можна сказати, що, на жаль, зниження цін на вітчизняну молочку очікувати не варто. А чи погоджуватися з високими цінами, чи зменшувати споживання, або переходити на доступніші продукти – вирішувати вам.

Альона Кириченко

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