Новий місяць - з новими цінами: на яких продуктах не вийде зекономити у жовтні

УНІАН дослідив, як за місяць змінились ціни на найпопулярніші харчі в українських супермаркетах.

У вересні ціни на молочні продукти продовжували радувати покупців своєю відносною стабільністю. Це ж стосується борошна, солі та цукру.

Водночас, вартість соняшникової олії значно впала. Чого, натомість, не скажеш про ціни на яйця, які почали набирати обертів.

УНІАН відвідав найбільші мережі супермаркетів у Києві, аби дослідити, як за місяць змінилася вартість найпопулярніших продуктів харчування, та хто пропонує найвигідніші ціни.

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Цінові гойдалки "молочки"

Загалом, ціни на молочні продукти за місяць коливалися не суттєво, проте деякі торгівельні мережі запровадили вигідні акційні пропозиції на певні товари. Інші ж, навпаки, відмінили акції, що діяли ще місяць тому.

Ми підсумували ціни, та визначили, де на сьогодні ви зможете придбати улюблену "молочку" найдешевше.

Сметана

В супермаркеті "Фора" сметана "Простонаше" (раніше "Простоквашино") об'ємом 325 грамів і жирністю 20% за місяць додала в ціні понад гривню і зараз коштує 51,99 грн. Сметана "Галичина" 20% в стакані 300 грамів за вересень також здорожчала на одну гривню - до 46,99 гривень.

У мережі "Сільпо" за місяць вартість сметани трохи "просіла". Так, марку "Президент" тут можна придбати майже на гривню дешевше, ніж місяць тому – за 47,29 гривень.

Найвигідніші ціни на цей продукт пропонує мережа АТБ: тут вартість сметани "Простоквашино" зберегла показник минулого місяця - 44,60 гривень. Ще дешевше у АТБ можна придбати сметану марки "Президент", яка нині продається за акційною вартістю 39,90 грн (стандартна ціна – 45,90 грн).

Кефір

Найвищі ціни на кефір ми побачили в магазині "Фора". Товар марки "Ферма" (жирністю 2,5% в пляшці об’ємом 840 грамів) місяць тому продавався у цій мережі зі знижкою - за 36,90 гривень. Тепер же він повернув свою звичайну ціну - 43,99 грн. Водночас, кефір "Простонаше" 2,5% об'ємом 870 грамів коштує так само, як і місяць тому - 48,69 гривень.

Тим часом, у мережі АТБ вартість кефіру "Ферма" за вересень лишилась незмінною - 40,50 гривень.

Найменші ціни на кефір поставили у "Сільпо". У цій мережі, як і на початку вересня, "Ферма" продовжує продаватись зі знижкою, але тепер його акційна вартість на гривню вища, ніж місяць тому - 33,99 грн за пляшку. Акційна пропозиція, як і раніше, діє й на кефір "Простонаше" – його ціна складає 39,09 грн.

Молоко

Найвигідніші ціни на молоко пропонує "Фора". Тут молоко "Яготинське" жирністю 2,6% та об’ємом 870 грамів продається зі знижкою - за 33,90 гривень, тоді як місяць тому його ціна становила 40,39 грн. На молоко "Ферма" (2,5% жирності, об’ємом 840 грамів), як і на початку вересня, діє акційна ціна 33,90 грн.

У "Сільпо" ж ціна молока "Галичина" 2,5% сьогодні складає 40,49 грн за пляшку, хоча ще місяць тому цей показник становив 38,49 грн. А "Простонаше" і далі продають за зниженою вартістю - 36,56 гривень.

Мережа АТБ продовжує продавати молоко "Яготинське" (2,6% і об’єм 870 г) за 40,30 гривень, як і раніше.

Вершкове масло

В магазині "Фора" ще на початку вересня масло "Молокія" (73%, 180 грамів) продавалось за акційною ціною 52,90 гривень за пачку, тепер воно без знижки коштує 67,49 гривень.

У мережі "Сільпо" масло "Яготинське" 69,2% вагою 200 грамів місяць тому коштувало 80,28 грн, тепер – 78,49 грн. Натомість "Галичина" (82,5%, 180 г) продовжує коштувати 80,99 гривень.

В АТБ масло "Ферма" (63%, 180 г) та "Яготинське" (82,5% вагою 180 г) без змін коштує 62,90 та 78,60 гривень відповідно.

Вигідні пропозиції на гречку та макарони

Сьогодні кілограм гречаної крупи "Ситий двір" в супермаркеті "Фора" можна придбати за вигідною акційною ціною 39,99 грн, тоді як ще місяць тому вона коштувала майже вдвічі дорожче - 68,99 грн. Кілограм макаронів "КМФ Ріжки кручені Екстра" у цій мережі також продаються зі знижкою – за 29,99 грн. На початку вересня їхня ціна складала 35,99 гривень.

Водночас, у "Сільпо" гречка "Ситий двір" продовжує продаватись по 49,99 грн/кг. Проте кілограм гречки "Повна чаша" знизився в ціні з 39,79 до 37,29 гривень. Що ж до, макаронів, то "метелики" марки "Чумак" (упаковка 400 грамів) здешевшали у "Сільпо" на гривню - до 45,99 грн.

Найнижчі ціни на гречку можна знайти у магазинах АТБ - кілограм крупи "Розумний вибір" за місяць впав в ціні з 39,90 - до 36,80 грн. Тим часом, макарони "Рігатоні La Pasta" (400 грамів в упаковці) в ціні не змінились і досі коштують 36,70 грн. Натомість, вартість макаронів-спіралей "Своя лінія" зросла з 28,60 до 29,20 гривень.

Стабільне борошно

Кілограм пшеничного борошна "Вінницький млинар" у "Форі" наразі коштує 20,50 гривень, тобто за місяць ціна зросла усього на 9 копійок.

Вартість двокілограмової упаковки борошна EuroMill в магазині "Сільпо" також незначно здорожчала - з 39,99 до 41,39 гривень.

А упаковка "Хуторка" 1,8 кг продовжує продаватись в АТБ по 35,60 гривень.

Сіль та цукор - без вираженої динаміки

У "Форі" кілограмова упаковка солі "Хуторок" за місяць здорожчала менше, ніж на гривню - з 21,99 до 22,69 гривень.

Інші мережі продемонстрували незначне здешевшання або стабільність за цією категорією.

Так, у мережі АТБ кілограм кухонної кам’яної меленої солі "просів" у ціні на 10 копійок – до 15,80 грн. Тоді як вартість цукру "Розумний вибір" (1 кілограм) не змінилась і складає 34,40 гривень..

У "Сільпо" морська сіль дрібного помелу SoSalt (кілограм в упаковці) продовжує продаватись за акційною ціною 23,99 грн. Тоді як кілограм цукру "Повна чаша" здешевшав на 60 копійок, до 34,39 гривень.

Олія радує цінами

У мережі "Сільпо" ціна на олію "Чумак" (0,9 літрів) відчутно впала – з 78,99 до 66,99 гривень. Також здешевшала і олія "Стожар" – на сьогодні вона коштує 57,49 грн замість 72,99 грн місяць тому.

Пляшка олії "Щедрий дар" у "Форі" незначно, але також знизилась в ціні – з 65,99 до 64,50 грн.

В АТБ олія також здешевшала. Тепер тут "Стожар" можна купити за 60,24 гривень, тоді як місяць тому ціна становила 66,90 грн. А олія "Чумак" в АТБ місяць тому продавалася за акційною ціною 57,60 грн (її звичайна вартість становила 72,01 грн), тепер – за 64,80 гривень.

Яйця помітно дорожчають

Негативною тенденцією вересня стало помітне здорожчання яєць у більшості мереж.

Так, у "Сільпо" десяток яєць "Квочка" додав у вартості більше 6 гривень – зараз їх можна придбати за 51,49 гривень (місяць тому - за 45,39 грн).

У мережі "Фора" яйця здорожчали на 4 гривні – тепер ціна на них становить 50,99 грн замість 46,99 грн.

Тим часом, в АТБ десяток яєць продовжує продаватись за 50,90 гривень, як і на початку вересня.

Експерти прогнозують, що у жовтні ціни на яйця на цьому не зупиняться, а зростатимуть ще більше.

Що буде з цінами далі

Хоча у вересні супермаркети порадувати українців відносно стабільними цінниками, надалі багато категорій товарів дорожчатимуть, адже на порозі – сезонне підняття цін.

"Люди закінчать збір врожаю, і піде в нас сезонне подорожчання. Не сильне, але на овочеву групу точно за жовтень буде підвищення. По яйцях також", – розповідає у коментарі УНІАН член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Майбутнє зростання цін на яйця він пояснює тим, що із початком холодів зменшиться пропозиція цієї продукції від домогосподарств, а отже товару на ринку стане менше, що підштовхуватиме вартість догори.

Тож, не виключено, що у жовтні нам доведеться дещо "затягнути паски".

Варто зазначити, що ціни восени залежатимуть також від того, у якому стані перебуватиме українська енергетика, та чи не розпочнуться блекаути – адже наявність електроенергії критично необхідна для зберігання продуктів. Й інший фактор – чи не битиме вартість бензину нові рекорди, адже його здорожчання знаходить пряме відображення у собівартості продукції.

Якщо проблем із цим не буде – зростання цін очікується помірне, без радикальних стрибків. А це хороша новина.

Альона Кириченко