На борту балкера NEW ISLAND знаходиться 30 тисяч тонн пшениці для жителів Ефіопії.

Сьогодні, 7 жовтня, балкер NEW ISLAND, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту "Чорноморськ".

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Відзначається, що на його борту 30 тис.тонн пшениці для жителів Ефіопії.

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У відомстві додали, що балкер приєднався до каравану з двома іншими суднами, які вийшли з портів "Одеса" і "Південний". Спільно ці судна доставлять 56,6 тис.тонн пшениці та кукурудзи для країн Африки, Азії та Європи.

За підрахунками Мінінфраструктури, з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,4 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 285 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки. Зокрема, 5 суден, які були зафрахтовані ВПП ООН, вивезли понад 150 тис.тонн української пшениці для Ефіопії, Афганістану та Ємену.

Війна в Україні та "зерновий коридор":

22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Через кілька днів судна з агропродукцією вирушили з портів "Чорноморськ" і "Південний". Вони попрямували до країн Азії, Європи та Африки.

20 вересня Міністерство інфраструктури України повідомило, що з моменту виходу першого за період повномасштабної війни судна з українським продовольством "зерновим коридором" експортовано вже 4,1 млн тонн агропродукції.

21 вересня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити дію Угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якого закінчується в середині листопада.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує грунт, щоб спробувати зірвати домовленості про експорт агропродукції. Президент підкреслив, що Україна інформує партнерів з цього питання.

29 вересня в Мінагрополітики заявили, що не виключають закриття зернового коридору.

1 жовтня 2022 року в Мінінфраструктури розповіли про успіхи "зернового коридору".

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