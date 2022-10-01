Понад 60% української агропродукції експортується до країн Африки та Азії.

За два місяці роботи "зернового коридору" до країн Африки було направлено 33 судна з українським продовольством.

Про це заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.

"За два місяці до країн Африки було експортовано 33 судна (з агропродукцією – УНІАН). Це такі країни як Єгипет, Туніс, Алжир, Сомалі, Судан, Ефіопія, Кенія", - розповів він.

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Крім того, в країни Азії відбули 113 суден і в країни Європи - 95.

Васьков додав, що таким чином понад 60% української агропродукції експортується до країн Африки та Азії.

Війна в Україні та зерновий коридор:

22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Через кілька днів судна з агропродукцією вирушили з портів "Чорноморськ" і "Південний". Вони попрямували до країн Азії, Європи та Африки.

20 вересня Міністерство інфраструктури України повідомило, що з моменту виходу першого за період повномасштабної війни судна з українським продовольством "зерновим коридором" експортовано вже 4,1 млн тонн агропродукції.

21 вересня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити дію Угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якого закінчується в середині листопада.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує грунт, щоб спробувати зірвати домовленості про експорт агропродукції. Президент підкреслив, що Україна інформує партнерів з цього питання.

29 вересня в Мінагрополітики заявили, що не виключають закриття зернового коридору.

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