Держсекретар США закликав країни робити більше для продовольчої безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити чинність угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якої спливає у середині листопада.

Як пише "Голос Америки", про це Блінкен сказав на Глобальному саміті з продовольчої безпеки, який проходив під час тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

"США наполягатимуть на продовженні чинності угоди між Росією та Україною, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяє експортувати зерно та іншу сільськогосподарську продукцію з чорноморських портів", - зазначив він.

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Блінкен підкреслив, що в цій угоді "ніколи не було потреби", але вона стала необхідною після того, як Росія розпочала війну проти України і заблокувала тисячі тонн зерна в українських портах.

Держсекретар США зауважив, що президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що Росія може вийти з угоди, посилаючись на неправдиві дані про те, що українське зерно не потрапляє до найбідніших країн світу, які страждають від браку продуктів харчування.

"Попри деяку дезінформацію, яка продовжує надходити з Москви, зерно та інші продовольчі продукти потрапляють туди, куди їм потрібно, до країн, які найбільше потребують, це також допомогло знизити ціни на продукти харчування в усьому світі, тому угоду потрібно продовжувати, її потрібно оновити, це є терміновим завданням", - наголосив Блінкен.

Посилаючись на дані Всесвітньої продовольчої програми, Блінкен зазначив, що на початку року через глобальну пандемію, конфлікти та зміну клімату понад 190 млн людей перебували у стані гострої нестачі продовольчої безпеки.

"Жорстока агресивна війна Путіна проти України може додати до цього ще 70 мільйонів людей, і без того приголомшлива цифра стала ще приголомшливішою", - сказав Блінкен.

Він закликав країни робити більше, "незалежно від того, що країни зробили досі".

Очільник Держдепартаменту додав, що в середу президент Джо Байден оголосить про нові кроки США щодо збільшення світової харчової безпеки.

Видання зазначає, що за словами координатора ООН з питань Чорноморської зернової ініціативи Аміра Абдулли, дія угоди розрахована на 120 днів, але Туреччина, яку підтримує ООН, налаштована її продовжити.

Також повідомляється, що у 2021 році Всесвітня продовольча програма ООН розподілила по всьому світу 4,4 млн тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. За кілька днів судна з агропродукцією вирушили із портів "Чорноморськ" та "Південний". Вони попрямували до країн Азії, Європи та Африки.

20 вересня Міністерство інфраструктури України повідомило, що з моменту виходу першого за період повномасштабної війни судна з українським продовольством "зерновим коридором" експортовано вже 4,1 млн тонн агропродукції.

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