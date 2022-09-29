Україна працює з ООН і Туреччиною над продовженням угоди.

На сьогодні не можна передбачити, чи буде продовжена угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини по експорту зерна через Чорне море, оскільки президент Росії Володимир Путін занадто "психічно нестабільний".

Таку заяву зробив міністр аграрної політики України Микола Сольський, виступаючи на саміті Future of Food and Farming в Парижі, повідомляє Politico.

Сольський зазначив, що "важко обговорювати" шанси на продовження угоди, яка дозволяє Україні вести морську торгівлю, попри її війну з Росією, термін дії якої, як очікується, закінчиться в листопаді.

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"Завжди можна обговорити ці шанси з психічно здоровою людиною. У даній ситуації все не так. Дуже складно щось планувати", - сказав Сольський.

Він додав, що Україна працює з ООН і Туреччиною над продовженням угоди, яка життєво важлива для української економіки й для країн з неблагополучною продовольчою безпекою, особливо в Африці.

"Я думаю, що продовження угоди буде для нас дуже тривожним питанням до моменту її підписання. У нас буде розуміння, відбудеться це чи ні ближче до кінця угоди", - зазначив Сольський.

Він також нагадав, що попри згоду на угоду в липні, Путін в останні тижні піддав її критиці, стверджуючи, що переважна більшість експортованого зерна йде в багаті країни Європи, а не в вразливі країни, які найбільше його потребують. Такі зауваження викликали сумніви в тому, що угода буде відновлена.

Війна в Україні та зерновий коридор:

22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Через кілька днів судна з агропродукцією вирушили з портів "Чорноморськ" і "Південний". Вони попрямували до країн Азії, Європи та Африки.

20 вересня Міністерство інфраструктури України повідомило, що з моменту виходу першого за період повномасштабної війни судна з українським продовольством "зерновим коридором" експортовано вже 4,1 млн тонн агропродукції.

21 вересня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити дію Угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якого закінчується в середині листопада.

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