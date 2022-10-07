В цілому з України по "зерновому коридору" вийшли понад 270 кораблів з 6,2 млн тонн вантажу.

Завдяки "зерновому коридору" Україні вдалося експортувати в африканські країни близько 1 млн тонн аграрної продукції.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, з України по "зерновому коридору" змогли відправитися вже понад 270 кораблів з 6,2 млн тонн вантажу, що становить 48% від загального експорту сільгосппродукції.

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"Нам вдалося разом з партнерами ЄС налагодити безперебійну роботу коридору. Зокрема, це дало можливість відновити поставки продовольства до африканських країн. За два місяці ми вже відправили туди близько 1 млн тонн агропродукції", - розповів Висоцький.

Війна в Україні та "зерновий коридор":

22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Через кілька днів судна з агропродукцією вирушили з портів "Чорноморськ" і "Південний". Вони попрямували до країн Азії, Європи та Африки.

20 вересня міністерство інфраструктури України повідомило, що з моменту виходу першого за період повномасштабної війни судна з українським продовольством "зерновим коридором" експортовано вже 4,1 млн тонн агропродукції.

21 вересня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити дію Угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якого закінчується в середині листопада.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує грунт, щоб спробувати зірвати домовленості про експорт агропродукції. Президент підкреслив, що Україна інформує партнерів з цього питання.

29 вересня в Мінагрополітики заявили, що не виключають закриття зернового коридору.

1 жовтня 2022 року в Мінінфраструктури розповіли про успіхи "зернового коридору".

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