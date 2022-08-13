Вже 16 суден з агропродукцією вирушили зерновими коридорами з українських портів.
Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у зведенні станом на 11:00.
За його словами, вже 16 суден з агропродукцією вирушили зерновими коридорами з українських портів.
"Штормова погода змушує рашистський флот триматися ближче до пунктів базування, але ракетоносії з 16 ракетами напоготові продовжують тримати рівень загрози ракетних ударів на позначці високої ймовірності", - зазначив Назаров.
Він підкреслив, що функціонування зернових коридорів триває в плановому порядку.
"У рамках реалізації домовленостей вже 16 суден вирушили з українських портів з агропродукцією. Ще одне судно прибуло для завантаження під егідою Всесвітньої продовольчої програми ООН, згодом воно рушить до Ефіопії з 23 тис.тонн зерна", - додав речник командування.
"Зерновий коридор":
22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.
5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.
9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.
Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.
12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.
12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.
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